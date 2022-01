El ministre de Seguretat Social i Inclusió, José Luis Escrivá, ha facilitat una aproximació a les últimes xifres de baixes laborals per covid i assegura que la sisena onada ha provocat «un nivell de baixes entorn del 10% de tot el conjunt dels afiliats», tot i que no n’ha facilitat la xifra concreta, com tampoc ho ha fet l’equip del ministeri, però tenint en compte que hi ha 19,8 milions d’afiliats a la Seguretat Social, el 10% suposaria que gairebé 2 milions de persones s’ha acollit a una baixa motivada pel coronavirus durant les últimes setmanes.

L’última dada disponible fins ara, facilitada pel ministeri a principis de gener, reflectia 240.011 baixes iniciades en els primers 23 dies de desembre. Escrivá ha afegit que les últimes xifres mostren que l’onada va remetent: «Les dades dels últims dies posen de manifest que ja hem arribat als nivells màxims i que ara som a la part baixa i, per l’experiència de les onades anteriors, un cop es reverteix la corba, arriba molt ràpid el procés de recuperació d’activitat». Recuperació de l’ocupació El ministre d’Inclusió va fer l’anunci a Astúries, durant un dels actes que ha protagonitzat en el marc d’una visita de treball a Oviedo en la qual ha participat en un esmorzar informatiu, ha visitat dues dependències de la Seguretat Social i s’ha reunit amb el president del Principat. En el marc d’aquesta visita, ha destacat que Astúries, igual que el conjunt d’Espanya, ja ha recuperat els nivells d’ocupació previs a la pandèmia. «L’evolució de l’ocupació en tot el país ha sigut extraordinària», va afegir Escrivá, que va avançar que, segons dades provisionals, l’augment d’afiliació al gener serà d’unes 70.000 persones a Espanya, significativament per sobre de la mitjana mensual habitual (40.000). Segons el ministre, aquests resultats són fruit de les polítiques de flexibilitat que es van desplegar per protegir l’ocupació, principalment els ERTO i les noves prestacions per a autònoms.