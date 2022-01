Mobalpa, un dels fabricants i distribuïdors de cuines i mobles de la llar més importants d’Europa, aterra aquest gener a Catalunya. Ho fa amb una primera botiga a Girona, ubicada a carretera Barcelona 133, local A, però preveu obrir-ne fins a quinze en els pròxims anys a la comunitat autònoma.

La firma francesa obre així la seva primera botiga al barri de l’Eixample Sud. Ocupa 320 metres quadrats, dedicats a l’exposició de mobles de cuina (amb vuit exposicions de cuines diferents) banys i altres mobles de la llar. També inclourà la recreació d’un apartament totalment equipat de 61 m2. La franquícia donarà feina a cinc persones: el manager, una persona de suport backoffice i tres dissenyadors-venedors.

La companyia, amb 310 botigues a tot el món, té un ambiciós pla d’expansió per a l’Estat. Vol posicionar-se com a referent en el sector de les cuines al nostre país i té com a objectiu obrir de tres a cinc botigues franquiciades per any i arribar als 25 establiments l’any 2025.