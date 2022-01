Pastas Gallo, Grupo Palacios o Angulas Aguinaga són exemples de companyies d’alimentació que fa anys que estan en mans del capital risc, que han incrementat la seva aposta per aquest sector després de l’avenç del coronavirus. La pandèmia va suposar una separació radical per part dels inversors dels negocis en bons i dolents en funció de la seva resistència als vaivens de l’economia, cosa que va treure del radar dels fons de capital risc els relacionats amb el turisme o l’hostaleria, però que va posar al focus més que mai altres com l’alimentació, la sanitat o la tecnologia.

Els espanyols van incrementar la despesa en la cistella de la compra un 14,2% el 2020 (les últimes dades disponibles del Govern), fins a arribar als 79.348 milions d’euros, davant de la caiguda de la despesa en bars i restaurants. Només mirant el negoci de l’alimentació, el consum per càpita va pujar un 11% i la despesa va repuntar un 14%, fins a 1.716 euros per família. No és estrany que, en aquest context, els inversors hagin apostat fortament per aquesta indústria, que s’ha consolidat com a refugi per a les inversions.

Operacions com la compra de Fremman Capital (fons participat pel Santander) de The Natural Fruit Company per 400 milions, la de Patates Hijolusa per part de ProA Capital, la d’Agolives (el proveïdor d’olives de Mercadona, Carrefour i Lidl) per part d’Alantra o la d’Angulas Aguinaga per part de Pai Partners (en què també va reinvertir Portobello) són clars exemples de la tendència dels fons en els últims mesos. Una tendència que els experts indiquen que no s’acabarà i que es confirmarà en esperades transaccions aquest any com la venda de Planasa (el viver espanyol més gran) o la de Sabater Spices (el líder en el negoci de les espècies), entre d’altres.

«Els motius d’aquest interès responen al gran potencial que té la indústria de l’alimentació a Espanya, on comptem amb companyies líders a diferents nínxols de mercat. A més, la mida de les empreses nacionals obre les portes també a consolidar certs negocis específics al mateix temps que les empreses obtenen unes millors condicions de compra que repercuteixen en el preu final dels consumidors», argumenten des d’un fons de capital risc espanyol. «L’entrada d’un inversor els ajuda no només a obtenir finançament per continuar creixent, sinó també a introduir diferents eines o maneres de treballar que ajudin a professionalitzar el negoci», afegeixen.

En aquest context, un dels nínxols de mercat més interessants per als inversors en els darrers mesos ha estat el món del conegut com a agribusiness. És a dir, tot allò relacionat amb el món del camp: des de fabricants de fruites i hortalisses fins als que desenvolupen bionutrients per a aquestes. Per exemple, un dels més buscats ha estat el món dels cítrics, on s’han creat grups consolidats a través de diferents adquisicions. Aquesta estratègia és molt freqüent al capital risc: compren companyies en un determinat sector que després engrandeixen a través d’altres adquisicions complementàries.

Al món dels cítrics s’han llançat coneguts fons espanyols com MCH amb Llusar o Miura amb Citric&Co (on també hi participa la famosa família Martinavarro), però també han entrat en altres nínxols com els gerds o berries (Alantra amb Surexport), raïms (ProA amb Moyca), enciams (Magnum amb Agrupapulpí) o cebes (Neixi amb Eurocebes), entre d’altres. «Espanya ha estat considerada sempre com l’horta d’Europa, hi ha empreses líders en els seus negocis que no són conegudes, però aviat descobreixes un gegant capaç d’exportar determinat producte al punt més llunyà d’Europa», expliquen des d’un fons de capital risc.

«L’horta d’Europa»

«Hi ha veritables fortunes cultivades gràcies als enciams, els melons, les maduixes o els alvocats a Espanya. El país, per la seva geografia i condicions climàtiques, és l’horta de molts països d’Europa», continua. No obstant això, malgrat la pujada del 30% del preu de les fruites i verdures a Espanya en els últims mesos, això no s’ha traduït en uns guanys més grans per a molts agricultors, que venen a pèrdues en molts casos. El principal motiu va lligat a la profunda atomització del sector en estructures minifundistes i les desavinences, en molts casos, entre empreses veïnes, que han complicat obtenir millors preus. Això canvia amb l’arribada d’aquests inversors.

Fruit dels nous hàbits dels consumidors, el capital risc també ha centrat els esforços inversors en un nínxol molt concret de l’alimentació: el món saludable.