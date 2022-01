Si la reforma laboral es va resoldre en el temps de descompte del 2021, les negociacions per actualitzar el salari mínim interprofessional (SMI) aquest 2022 també s’estan fent esperar i s’encaminen, com aviat, a l’última setmana de gener. El Govern no té lligats encara els equilibris necessaris en el Congrés perquè una de les seves normes estrella superi el tràmit parlamentari i això està dilatant l’obertura de les converses per revisar el salari per a enguany.

«Tornarà a pujar al gener», va ser la voluntat manifestada al públic per la vicepresidenta segona, Yolanda Díaz, després d’aprovar la reforma laboral. I que aquesta pujada seria amb efecte retroactiu al dia u del mateix mes. Des del Ministeri de Treball insisteixen des de fa dies que la taula amb patronal i sindicats es reunirà «en breu», però de moment els agents socials no tenen convocatòria oficial mancant un sol Consell de Ministres abans que acabi el mes (el datat per al 25 de gener). L’Executiu va prorrogar al desembre l’actual salari mínim de 965 euros al mes (en 14 pagues), amb la intenció de reobrir les converses amb patronal i sindicats durant el mes de gener. «La convocatòria ha d’arribar amb caràcter immediat. A l’octubre el Govern es va comprometre amb nosaltres a tenir tancat aquest mes que l’SMI pugés a 1.000 euros», afirmen fonts sindicals consultades. «No acceptarem ni demores ni rebaixes», afegeixen. I és que si bé la reforma laboral es dirimeix ara en el Congrés i el salari mínim ha de canalitzar el tràmit obligatori de la consulta prèvia a la taula de diàleg social, els equips negociadors del Ministeri de Treball caminen absorbits a resoldre el trencaclosques de la primera matèria. Gairebé dos milions de treballadors que actualment perceben l’SMI estan pendents de com acabi resolent-se aquesta segona qüestió. La seva cobertura és especialment habitual entre els peons del sector agrícola, així com entre els repartidors assalariats de menjar a domicili, les treballadores de la llar, el personal de neteja, els vigilants de seguretat o determinats perfils dins de l’hostaleria. El precedent del 2021 genera unes certes inquietuds en la banda sindical, perquè la promesa al gener de Díaz de pujar amb caràcter immediat l’SMI es va retardar 10 mesos, donades les divisions internes en la coalició. Els sectors més conservadors de la mateixa es van recolzar llavors en la falta de suport de la patronal i les incertes perspectives macroeconòmiques per a posposar l’increment. 10 mesos després i amb Espanya batent rècords d’ocupació, finalment l’Executiu va decidir pujar l’SMI tot i el rebuig empresarial. Des de la patronal no tenen pressa per abordar aquesta matèria, perquè si el Govern compleix amb aquest compromís verbal aconseguit amb els sindicats això es traduiria en més costos laborals per a les empreses. En un moment, en el qual han pujat les cotitzacions socials i en el qual s’està negociant el nou sistema de cotització d’autònoms segons els seus rendiments nets i que pot provocar que part del col·lectiu hagi de pagar més quotes.