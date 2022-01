Mercadona ha optat per apujar el sou dels treballadors perquè la plantilla no perdi poder adquisitiu per culpa de l’espiral inflacionista dels preus dels últims mesos i que s’ha reflectit en un increment del 6,1% de l’IPC al desembre del 2021 a Catalunya. El comitè de direcció de la cadena de supermercats ha acordat incrementar un 6,5% el salari dels més de 93.500 treballadors que té a l’Estat espanyol aquest any, segons va anunciar ahir l’empresa en un comunicat. Així doncs, a partir del mes de gener del 2022, el salari mínim d’entrada a Mercadona durant el primer any serà de 1.425 euros bruts al mes, és a dir, 87 euros més al mes que l’any 2021.

«Totes les persones que formen part de la companyia són essencials per adaptar-se amb agilitat i determinació, perquè són el millor actiu dels clients», explica l’empresa. La cadena de supermercats que presideix Juan Roig assegura que amb aquest increment salarial, «reforça la seva aposta per l’ocupació estable i de qualitat».