L’augment del comerç electrònic durant els darrers mesos demostra com la pandèmia ha establert nous hàbits. El comerç i les empreses s’han hagut d’adaptar a una situació mai abans vista, i les noves previsions són que els mercats de comerç electrònic i el màrqueting digital creixeran fins a entre 30% i 50% aquest any, segons l’agència EXE.

En aquest sentit, els espanyols van gastar de mitjana en compres en línia l’any passat un total de 2.336 euros, fet que suposa un 11% més que el 2020 i un augment a totes les categories, de les quals descans, gaming i formació són les tres que mostren més creixement, segons estableixen les dades que apareixen a l’Observatori Cetelem eCommerce 2021.

Les empreses d’enviaments i paqueteria van ser còmplices d’aquest gran creixement, que sense elles s’hauria donat de manera menys accelerada. Per exemple, el grup DPD, que té vinculació amb SEUR, va fer front a un volum d’un 50% més de lliuraments de B2C a Europa.

Segons l’escola de negocis de TBS a Barcelona, «el comerç electrònic va ser la salvació per a alguns sectors, però no va ser de tanta ajuda per a altres». El sector que va sortir més beneficiat va ser el de la moda, seguit de la subscripció de canals de televisió o els jocs d’apostes. Tot i això, hi va haver altres sectors que van caure en picat, com el turisme.

Ara que les empreses han aconseguit adaptar-se a aquesta nova forma de comerç, moltes es preparen per dissenyar estratègies de màrqueting que prevegin les noves necessitats del consumidor així com les condicions de compra marcades per la pandèmia.

Noves tendències

Durant l’any passat ja es va veure com la sostenibilitat, les noves formes de pagament o la personalització dels productes i el packaging prenien rellevància. El 2022 reforçarà aquestes darreres tendències i en portarà noves. Segons TBS a Barcelona, «es començarà a tenir més en compte certes xarxes socials com TikTok, amb què les empreses poden desenvolupar una estratègia de màrqueting molt interessant».

D’altra banda, es tindrà en compte la petició de pagar amb criptomoneda i es reforçarà la personalització del producte, tendències que ja van fer acte de presència el 2021. Algunes empreses treballaran també per escurçar el procés de compra, que és el que es coneix com a quick-commerce, o bé pel foment del producte ecològic i el de proximitat.