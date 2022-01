El Govern llançarà al març una segona convocatòria de 720 milions d’euros per al sector turístic amb els fons europeus «Next Generation». Així ho va anunciar ahir en la seva intervenció en una jornada sobre sostenibilitat turística en el marc de la fira internacional del turisme (Fitur) a Madrid. Aquesta iniciativa, va afegir, suposa la «mes clara confirmació que l’execució dels fons europeus segueix un rumb marcat desenvolupant la transformació del sector turístic».

Al seu torn, Sánchez també va avançar que dins del programa de sostenibilitat turística per a 2022 es llançarà «el pla nacional de turisme gastronòmic dotat amb un pressupost de 65 milions d’euros». Aquesta és una iniciativa que va justificar per l’atracció que suposa la gastronomia espanyola tant tradicional com d’avantguarda.

El cap de l’Executiu va defensar l’estratègia del Govern amb el sector. A més d’assegurar que cal aprofitar els fons europeus per a fer «un salt de qualitat», va recordar que els 3.400 milions previstos per a l’activitat en el pla de recuperació, que, segons va explicar, tindran un impacte de 6.700 milions en el PIB, és «el doble de la inversió pressupostada per al sector turístic entre 2012 i 2017». De la mateixa forma, va destacar que els pressupostos de 2022 destinen 1.817 milions d’euros a inversions en el sector, un 35% més que l’any anterior.

El president, que va realitzar la seva intervenció en l’estand de Turespaña a Fitur, va destacar que gràcies a les mesures dutes a terme per l’Executiu i el sector privat «no s’ha destruït ocupació» amb la crisi sanitària. I va recordar que el 95% dels treballadors que es van beneficiar dels ERTO estan reincorporats en els seus llocs de treball.

Va insistir que a més de la importància d’aquestes mesures l’elevat percentatge de vacunació de la població ha estat un element fonamental. I a això cal sumar els fons europeus, una solució que, a diferència de la crisi financera, suposa comptar amb recursos «per a fer que el sector turístic sigui encara millor del que era abans de la pandèmia».

Èxit de Fitur

Sánchez ha destacat que entre gener i novembre passats es van superar els 28 milions de turistes i que les xifres de despesa per visitant i durada són majors que fa dos anys. Després de situar la celebració de Fitur 2022 en una recuperació econòmica que va considerar evident, el cap de l’Executiu va ressaltar la transcendència que tenen els fons europeus per augmentar la competitivitat de l’economia espanyola i en particular del sector turístic.

La fira està sent un bon termòmetre sobre el sector. Les primeres dades d’assistència a Fitur, que des de dimarts passat s’està celebrant en Ifema, ho confirmen, ja que se superen totes les expectatives inicialment previstes. I és que en tan sols els seus dos primers dies, Fitur va registrar l’assistència de 60.000 professionals, la qual cosa representa aconseguir la xifra total estimada per a les seves tres jornades professionals.