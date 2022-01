La comissió de reindustrialització va valor ahir que l’empresa Silence s’instal·li en els terrenys de Zona Franca i que els comparteixi amb l’aliança del «hub» de l’electromobilitat liderat per QEV. No és una opció que entusiasmi ni al Ministeri d’Indústria ni a la Generalitat, que preferirien que seguís a Montcada i Reixac -com estava plantejat inicialment-.

Nissan deixa tres terrenys industrials. El més gran, de 517.000 metres quadrats, a Zona Franca i propietat del Consorci de la Zona Franca. I dues fàbriques auxiliars: una a Sant Andreu, propietat d’un particular, i una altra a Montcada i Reixac, de Nissan. I fins ara el conglomerat d’empreses que havien d’entrar a succeir a Nissan era el següent: el «hub» es quedava Zona Franca, mancant acabar de concretar si compartia aquests terrenys amb més empreses. Ara s’obren dues opcions: d’una banda, que el «hub» es limiti a Zona Franca i Silence a Montcada, o activar un pla B.