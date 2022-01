El govern espanyol preveu que el parc públic de lloguer assequible tingui 50.000 habitatges més en els propers 4 anys, que se sumarien als 290.000 actuals. Així ho va dir ahir la ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel Sánchez, en un acte organitzat conjuntament entre el PSC i les JSC sobre el Pla Estatal d’Habitatge. Sánchez va assegurar que l’objectiu és arribar a construir-ne 100.000 més, 30.000 dels quals serien per a joves. La ministra també es va referir al fet que el CGPJ tombés la proposta de text de la llei d’habitatge i ha assegurat que «ningú» els «apartarà dels objectius». «Esperarem una o dues setmanes més, però la llei serà una realitat», va afirmar.

Durant la seva intervenció a l’acte Sánchez va assegurar que el Pla Estatal d’Habitatge «reflecteix el compromís» del govern espanyol amb aquesta qüestió i va defensar que l’habitatge hauria de ser la cinquena pota de l’estat del benestar. La ministra va remarcar que el govern espanyol no s’ha de centrar només en els ajuts per al pagament del lloguer, com per exemple el bo jove per al lloguer, sinó que també cal «un veritable parc públic de lloguer social».

La ministra també va assegurar que la llei d’habitatge «serà una realitat» i va dir que si cal «s’esperarà una o dues setmanes més» a l’espera d’un informe favorable del CGPJ però ha confiat que «la llei es tramitarà i s’aprovarà». A més, es va dirigir al PP, que va anunciar que recorreria la norma, i els va dir que «seran els responsables d’explicar als ciutadans per què no apliquen una llei que claríssimament beneficia a tothom i no va contra ningú».

Sánchez va aprofitar part del seu discurs per explicar avantatges que tindran els joves amb el nou pla d’habitatge, com per exemple el bo social, i va insistir que el govern espanyol vol que no siguin considerats «ciutadans de segona». La ministra va recordar que a Espanya el 80% dels joves de 16 a 29 anys viuen al domicili familiar perquè no tenen alta opció, mentre que a Catalunya són el 85%. «No podem consentir que els joves siguin una nova classe treballadora pobra», va apuntar per afegir després que no volen «cometre els mateixos errors del passat» i «deixar els joves».

A l’acte també hi va participar el conseller de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat de la Generalitat Valenciana, Arcadi España, que va admetre que a l’Estat hi ha un parc d’habitatge públic «molt petit» que fa «impossible» l’emancipació dels joves. El conseller també va alertar que hi ha «un bloqueig generacional» per la falta de polítiques d’habitatge i ha assegurat que els socialistes volen canviar aquesta dinàmica.