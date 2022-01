Girona està «més viva que mai», durant el 2021 la consultoria immobiliària gironina URBINIUM va ajudar a aixecar la persiana de més de 60 locals nous a la ciutat. D’aquests, una quarta part es corresponien a locals de restauració. Una clara mostra que la reactivació econòmica està molt present a la ciutat, i la restauració s’ha refet completament del sotrac provocat per les restriccions, on van sortir com un dels sectors més castigats.

En els darrers mesos de l’any diversos restaurants han arribat a la ciutat assessorats per URBINUM, entre aquests l’U35 sushi&drinks i el Ditifet, i molt aviat ho faran altres, com el Jazmino’s, un restaurant procedent de Bilbao dedicat a la brasa àrab. Tot i això, l’obertura més esperada és la de l’hamburgueseria La Brutal al Barri Vell, de la mà del televisiu xef Marc Ribas. De fet, Manel Reina Moreno, gerent de la consultoria URBINIUM, assegura que la demanda «és molt latent» a la ciutat pel que fa a la restauració, i afegeix que actualment «no hi ha» locals disponibles que puguin satisfer aquesta gran demanda. L’obertura de la més de seixantena de locals gironins van suposar la creació de més de 200 llocs nous de treball directes i ha suposat la inversió de més de 15 milions d’euros. Unes dades, que el gerent de la consultoria defensa orgullós: «Assessorem molts emprenedors i autònoms que durant el confinament s’han plantejat les coses i han decidit llençar-se a començar negocis». A part de gastronomia, URBINIUM ha ajudat a plantar la llavor a un ventall de sectors molt segmentat, molts dedicats a l'estètica i la salut, la moda o l'esport. Entre aquests, també grans marques que han vingut de fora, o bé s'han estrenat per primer cop a la ciutat. Destaquen l'arribada a principis d'any a Girona de la botiga de motos elèctriques Silence, el nou espai de disseny i planificació d'Ikea, la primera botiga a la ciutat de la marca gironina Kave Home o Velodrom, la marca procedent de Barcelona dedicada a la moda i complements per a ciclistes. En números, i comparat amb el 2020, des de la consultoria immobiliària han detectat una millora del 40% pel que fa a obertura de locals. Durant l’any de la pandèmia van aixecar la persiana aproximadament 40 locals, mentre que es van crear un centenar de llocs de treball directes. En aquests nous espais, s’hi va fer una inversió d’uns 5 milions d’euros. Unes xifres que doblen les del 2021 i superen també les del 2019, demostrant que la demanda i el mercat de locals comercials està molt més actiu que abans de la pandèmia. Des d’URBINIUM, asseguren que aquest any que just comença es mantindrà aquest bon ritme i fa una crida a «encomanar l’optimisme»: «Hi ha hagut molt negativisme quan realment s’estava treballant moltíssim, hem tingut molta contractació i molta feina», afegeix Reina Moreno. Un arbre per cada contracte signat 5.000 metres quadrats de pins pinyoners a l’Empordà, al Parc Natural del Montgrí, un per cada contracte signat amb URBINIUM. La consultoria immobiliària va realitzar aquest mes de gener una plantació d’arbres amb l’objectiu de reforestar aquesta zona, que ha estat molt castigades pels incendis. Ja és el tercer any consecutiu que, gràcies al suport i l’assessorament de la cooperativa Forestterra i l’associació Prat Comú, URBINIUM es compromet «amb la societat i el territori»: «El nostre pacte amb la natura passa per plantar un arbre per cada contracte signat», assenyala la consultoria a través de les xarxes socials. Amb tot, l’empresa gironina es compromet any rere any a organitzar neteges submarines a la Costa Brava. L’última, feta el mes d’octubre, va dur-se a terme a Cala Montgó.