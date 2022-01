L’execució dels fons europeus a Espanya va més endarrerida del que s’esperava i les administracions estan acudint a esgotar els terminis d’algunes de les convocatòries per fer una accelerada i fer arribar els diners com més aviat millor al teixit productiu. En 76 de les al voltant de 400 convocatòries ja llançades per les administracions i recopilades per la patronal CEOE en un informe, els terminis donats als empresaris no superen els 15 dies (hi ha casos de fins a 4 dies de termini), amb la consegüent dificultat d’accés a la informació que això comporta.

El dia 9 de desembre es va publicar al Butlletí Oficial de l’Estat un anunci per licitar un contracte per al subministrament d’un microscopi especialitzat per a l’Institut de Nanociència d’Aragó, que pertany al CSIC, per un import de dos milions d’euros. L’anunci donava de termini fins al 13 de desembre (4 dies després) a les dues de la tarda per presentar una oferta o sol·licitud de participació. «El disseny de les convocatòries està fent difícil l’accés als fons a les pimes i autònoms», es queixa la CEOE en el seu recent informe de seguiment dels fons Next Generation EU a Espanya.

Un altre exemple: el 5 d’octubre el BOE va publicar l’anunci de licitació d’un contracte d’assistència tècnica per part del Ministeri d’Inclusió per a l’elaboració d’un Pla per reordenar i simplificar el sistema de prestacions econòmiques no contributives de l’Estat, per un import de 3,6 milions. El BOE informava d’un termini fins a l’11 d‟octubre (sis dies després) per presentar ofertes. Les consultores PWC, Accenture i KPMG van resultar adjudicatàries.

Terminis mitjans

Les dades recopilades per la CEOE, amb ajuda de la plataforma de subvencions Fandit, inclouen unes 450 convocatòries per un total d’uns 11.000 milions, segons la patronal. D’aquest total, unes 50 són properes convocatòries, ja anunciades, però encara no obertes. Del total de 400 convocatòries llançades de subvencions i contractes públics analitzades, corresponents a Estat, autonomies i alguns ajuntaments amb càrrec als fons europeus Next Generation EU, al voltant del 19% es va fer amb terminis inferiors a 15 dies.

En sentit contrari, hi ha terminis per accedir a subvencions oberts per a diversos anys, fins a finals de 2023. És el cas, per exemple, del pla MOVES III, d’ajudes per a l’adquisició de vehicles elèctrics. Per això, el termini mitjà s’eleva a 113 dies en el cas de l’Estat i a 400 dies en el de les comunitats autònomes. En la majoria dels casos, però, el termini se situa entre els 25 i els 30 dies. Quatre de les 16 convocatòries de subvencions llançades per la Generalitat de Catalunya (algunes ja tancades) inclouen terminis de 20 dies.

En el cas dels contractes d’inversió, serveis o compra de subministraments, la mitjana dels terminis per a la preparació i la presentació de propostes se situa en 36 dies en el cas de l’Estat i 30 dies en el de les autonomies.

Des del punt de vista de la CEOE, els terminis extremadament curts han provocat que no s’hagin pogut esgotar les línies d’ajuda. És el cas de la iniciativa Indústria connectada 4.0/Activa finançament, llançada a l’agost per la Secretaria General d’Indústria i en què només es van concedir 8 dies per a la presentació de sol·licituds. «Això ha fet que el percentatge d’execució hagi estat únicament del 10,4%», només 9,9 milions sobre un total de 95 milions assignats a aquesta línia d’ajuda, segons la CEOE.

Són terminis relativament curts que obliguen les empreses a estar molt vigilants de la Plataforma de Contractació del Sector Públic, del Ministeri d’Hisenda, del Butlletí Oficial de l’Estat (BOE), del Diari Oficial de la Unió Europea (DOUE) i dels butlletins autonòmics i locals si no volen deixar escapar oportunitats derivades de les ajudes i els projectes vinculats als fons europeus. El Govern també ha completat el web del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència amb un cercador de convocatòries.