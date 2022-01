L'empresa Heura ha tancat l'exercici del 2021 duplicant la seva facturació –dels 8 milions d'euros del 2020 als 17,7 milions- i multiplicant per quatre els punts de venda dels seus productes de carn d'origen 100% vegetal (de 3.000 a 13.000). La companyia especialitzada en alimentació per a vegans i vegetarians arriba ja a 20 països, set més que l'any anterior, i vol llançar 10 nous productes aquest 2022. "El creixement exponencial que estem experimentant demostra que el futur serà vegetal. Estem compromesos a accelerar la transició de les proteïnes amb una gran inversió en tecnologia i fomentar el nostre activisme a través de l'emprenedoria", ha afirmat aquest dilluns el cofundador i director executiu d'Heura, Marc Coloma.

"El conjunt de talents que hem adquirit en el nostre equip d'I+D disposa ja de més de 30 patents de ciència i tecnologia alimentària. La tecnologia patentada que posarem en marxa aquest 2022 serà clau per liderar el potencial del moviment 'plant-based' (fet a base de plantes) i capgirar la indústria alimentària", ha continuat Coloma. En paral·lel, la companyia fundada per Marc Coloma i Bernat Añaños també ha volgut posar en valor que, gràcies a la seva producció sostenible i respectuosa, durant l'any 2021 ha estalviat 634,4 milions de litres d'aigua (equivalents a 9,6 milions de dutxes), 1,4 milions de quilos d'emissions de CO2 (equivalents a 5,8 milions de quilòmetres en cotxe) i 80.280 vides d'animals.

Entre les principals fites del 2021, Heura destaca la seva entrada al gegant dels grans magatzems Walmart, una ronda d'inversió de 16 MEUR liderada per Impact Fooding i el llançament de tres nous productes com els Nuggets, la Salsitxa i el Xoriç vegetal. Entre els objectius del 2022, la companyia de productes per a vegans i vegetarians vol continuar amb la seva expansió internacional, arribant a més mercats i persones, i també continuarà prioritzant l'aposta per una paritat de preus, "per ajudar que els aliments d'origen vegetal siguin cada cop més accessibles per a tothom".