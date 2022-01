El BBVA i la Diputació de Bizkaia van signar ahir la creació de 200 ocupacions en dos anys amb la posada en marxa de dos centres tecnològics a Bilbao, un d’ells de l’empresa BBVA Next Technologies, i l’altre, de BBVA IT. Segons va subratllar el banc, d’aquesta manera, l’entitat contribuirà a la creació d’ocupació d’«alt perfil tècnic». Els centres, que ja han iniciat les contractacions, comptaran amb professionals especialitzats en les tecnologies més avançades com a enginyers informàtics, enginyers de telecomunicacions, enginyers industrials o matemàtics, entre altres.