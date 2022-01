Les necessitats de la societat d’avui no són les mateixes que quan Correus es va crear ja fa més de tres segles. Però la raó de ser de la companyia sí que continua sent igual des del dia de la seva fundació: servir la ciutadania i facilitar-ne el dia a dia. Per això, Correus innova contínuament per adaptar-se a les demandes de la nostra societat, millorar els serveis que proveeix i garantir la solidesa de la companyia.

Aquest procés de transformació gira al voltant de tres eixos: la diversificació de serveis, la internacionalització i una millora de l’eficiència. Tot això mantenint la qualitat del servei a la ciutadania i amb una ocupació estable i de qualitat, sense cap pla de privatització ni procés d’acomiadaments. Gràcies a aquesta transformació, Correus ha fet front a la caiguda del postal agreujada per la crisi sanitària (el 2021, 212 milions menys que el 2020, any en què es van enviar 500 milions d’enviaments menys que el 2019). Correus és a més l’operador designat per l’Estat per prestar el Servei Postal Universal (SPU) a tots els ciutadans i ciutadanes, a qualsevol punt del territori. La companyia garanteix la seva prestació en les mateixes condicions d’equitat, accessibilitat, assequibilitat i no-discriminació que estableix la Llei 43/2010 del Servei Postal Universal, dels Drets dels Usuaris i del Mercat Postal (art. 1,2, art. 2 i articles 22.1). Correus compta a la província de Girona amb 49 oficines informatitzades i 169 punts rurals d’atenció al públic i durant el darrer any s’han realitzat 3 projectes de millora als centres de treball. La companyia postal també disposa a la província de 17 unitats de repartiment que el darrer quadrimestre de l’any 2021 van ser dotades amb 445 nous dispositius portàtils amb millors prestacions per a la seva plantilla. L’adequació de l’estructura de distribució per ser més eficients, sense minvar la qualitat, és una obligació com a operador públic. De fet, la companyia continua avançant en la digitalització dels 2.295 punts d’atenció al públic de què disposa a zones rurals de tot el país. Aquestes oficines quedaran totalment digitalitzades i connectades als sistemes de Correus, i podran facilitar l’accés de la ciutadania a tots els seus serveis en igualtat de condicions que a les zones urbanes més poblades. Pel que fa a l’ocupació de qualitat, Correus considera que és el millor instrument per garantir la prestació del servei, amb la màxima qualitat a tota la ciutadania i, alhora, contribuir al desenvolupament de la societat amb ocupació estable. Per això, durant el 2020, un total de 4.005 persones, 73 a la província de Girona, es van incorporar com a treballadors fixos a la companyia en el marc del procés de consolidació d’ocupació temporal. El passat mes de setembre, es van realitzar les proves per a l’ingrés de personal laboral indefinit, amb 3.381 places provinents de la convocatòria del 2019, 40 per a la província de Girona. Actualment, està obert un nou procés de consolidació de 5.377 llocs de treball de les convocatòries del 2020 i 2021. Més enllà de la seva activitat de negoci, Correus manté un sòlid compromís per pal·liar el problema de la despoblació i contribuir al desenvolupament del món rural. Accions que s’articulen mitjançant la digitalització i la incorporació de nous serveis a les oficines rurals, les iniciatives per lluitar contra l’exclusió financera o el suport als productors i pimes locals.