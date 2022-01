Les negociacions entre el Ministeri d’Inclusió i Seguretat Social i les organitzacions d’autònoms per definir el nou sistema de cotització en funció dels ingressos avancen a pas de tortuga. Aquest dilluns les parts van celebrar la tercera reunió després de la nova proposta presentada des de l’equip de José Luís Escrivá i aquesta es va saldar amb escassos moviments. El poc consens que existeix entre les associacions més representatives dels treballadors per compte propi és que reclamen al Govern que sigui més precís a l’hora de definir què significa exactament el concepte d’«ingressos reals». La clau de la negociació, perquè d’aquests dependrà després el càlcul de la quota que hauran de pagar mensualment els autònoms.

«La proposta està molt verda», es va queixar la vicepresidenta d’ATA, Celia Ferrero, en acabar la reunió. L’associació vinculada a la CEOE manté una postura «defensiva» en les converses, molt crítica amb el previsible augment de cotitzacions que implicarà la reforma per a part del col·lectiu -especialment els qui més ingressin- i sense destapar ara com ara les seves cartes quant a propostes. «No arribem a una configuració exacta o aproximada del que són els ingressos reals», va insistir Ferrero, com ja van fer des d’ATA en la passada reunió. «És el gran escull», va resumir.

Fins ara la fórmula que els havien traslladat des de Seguretat Social és que la quota es calcularia tenint en compte els rendiments nets, és a dir, els ingressos de l’autònom i descomptats aquelles despeses deduïbles. No obstant això, el mètode de càlcul final no està definit i tampoc és sant de la seva devoció a UATAE, organització vinculada a CCOO. Segons aquesta, la quota hauria de calcular-se amb relació als «beneficis», és a dir, una vegada descomptats les despeses necessàries per a l’exercici de l’activitat (aquí el concepte de deduïble queda maximitzat) i incloent les amortitzacions i les pròpies quotes a la Seguretat Social. «Necessitem un canvi de rumb tant en la proposta com en la negociació en si», va reclamar la seva secretària general, María José Landaburu.

Si LLIGA i UATAE coincideixen, des de posicions diferents, a aclarir aquest concepte d’ingressos, UATAE i UPTA -associació vinculada a UGT- coincideixen a reclamar un període de transició més curt i uns trams més beneficiosos per als autònoms de menors ingressos. Concretament, des d’UPTA reivindiquen passar dels nou anys (fins a 2031) que ha plantejat de servei Escrivá, a sis anys. «Esperem un acord amb CCOO i UATAE», va declarar el president d’UPTA, Eduardo Abad. «L’important és tenir el consens més ampli possible, però el consens s’ha de voler aconseguir», va afegir Abad, en clara crítica a ATA i la seva fins ara el seu rebuig frontal a la proposta d’Escrivá.