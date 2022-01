El Govern de la Generalitat va destinar el 2021 un total de 31,5 milions d’euros a ajuts directes a projectes industrials, un 77% més que l’any passat i sis vegades més que el 2019, abans de la pandèmia. En una trobada amb periodistes, el conseller d’Empresa i Treball, Roger Torrent, va explicar ahir que el Departament va invertir 18,6 milions d’euros en projectes de reindustrialització durant l’exercici que s’acaba de tancar. Algunes de les empreses que han rebut ajuts d’aquesta línia és la multinacional Bosch, que va anunciar dos tancaments de plantes industrials. D’altra banda, els ajuts d’alt impacte van assolir un volum de 12,9 milions d’euros de les arques de la conselleria. Entre tots ells, han permès la creació de més de 3.200 llocs de treball. La conselleria va remarcat que l’objectiu del Govern és «reindustrialitzar Catalunya».

Així doncs, per cada milió d’euros d’ajuts aportats, se n’han mobilitzat 41,6 d’inversió i s’han generat 102 llocs de feina. El sector més beneficiat per aquests ajuts ha sigut el de l’automoció, que està en plena transició de model per adaptar-se als estàndards climàtics, amb 5,2 milions d’euros. Tot seguit, hi ha l’alimentació, amb 5,2 milions d’euros i el sector farmacèutic, que ha concentrat 4,6 milions d’euros..