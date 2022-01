El sector logístic català ha aconseguit una contractació rècord de 912.000 metres quadrats el 2021, un 118% més que el 2020, i un volum d’inversió de 352 milions, un 55% més, segons la consultora immobiliària CBRE. Les operacions relacionades amb el comerç electrònic concentren el 31% de la contractació total. «Aquest 2021 ha finalitzat amb una contractació logística i una inversió amb xifres rècord a Catalunya, gràcies a l’auge de l’e-commerce i al gran interès per invertir a Barcelona «, corroboraa el director d’Industrial & Logistics de CBRE Barcelona, David Oliva.

De fet, l’elevada demanda i el descens de l’oferta disponible del mercat logístic ha impulsat un 7% la renta prime a Catalunya, situant-se en els 7,5 euros per metre quadrat al mes.

Entre les principals operacions a Catalunya destaquen els 140.000 metres quadrats adquirits per part d’Amazon al Far d’Empordà (Alt Empordà), la nau logística de 19.000 m metres de El Corte Inglés a Parets del Vallès o el lloguer de 50.000 metres de Lidl a la ZAL Port al Prat de Llobregat.

En paral·lel, el sector logístic també ha aconseguit un rècord a nivell estatal amb 2.716.000 metres quadrats de contractació i 2.200 milions d’inversió el 2021, un 53% més en comparació al 2020.

«Les expectatives també són altes per al pròxim exercici, tot i que la venda de grans carteres com Montepino, Gavilanes-Sky o Centum-Pulsar han marcat un any difícil d’oblidar per la seva singularitat», afirma Oliva.