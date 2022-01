La diferència entre el preu al qual posa a la venda un pis un propietari i el que ofereix el comprador és d’un 40% a Girona, una taxa molt similar a la de Catalunya (42%). La bretxa ha anat a l’alça progressivament en els darrers anys i se situava en el 28% en el 2017. Segons l’últim informe d’oferta i demanda del portal immobiliari pisos.com, el 2021 els venedors oferien un pis per un preu mitjà de 158.160 euros a Girona, mentre que els compradors comptaven amb un pressupost de 112.500euros.

On la diferència entre venedors i compradors és més elevada és a Barcelona. La mitjana de venda és de 228.960 euros quan, el pressupost del comprador, és de 142.500. A Tarragona, tot i que el preu de venda ha caigut aquest 2021 i se situaria en els 92.890 euros, el pressupost del comprador és el mateix: 67.500 euros.

Només a Lleida, on la mitjana dels preus dels pisos ha baixat un 7%, el poder adquisitiu del comprador (82.500 euros) està per sobre de la mitjana del cost dels pisos, que és de 80.560 euros.

Pel que fa als lloguers, la diferència entre el que es demana i el que l’inquilí pot pagar a Catalunya és del 36%. On la diferència és més elevada és a Barcelona, on la bretxa entre el preu que es demana i el que es pot pagar és del 50%. A Tarragona l’arrendador demana 98 euros més o, el que és el mateix, un 22% més del que pot pagar l’arrendatari; i a Girona també els preus estan 56 euros per sobre que el pressupost de l’inquilí (10%).