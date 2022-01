L'Agència Tributària de Catalunya (ATC) va fer aflorar el 2021 un total de 338,5 milions d'euros procedents del frau fiscal, una xifra que suposa un 55% més que l'any anterior, en què hi van aflorar 219.

Ho va anunciar el conseller d'Economia, Jaume Giró, durant la sessió de control al Govern al Parlament d’ahir, en resposta a una pregunta de la diputada de JxCat Elsa Artadi.

En la seva intervenció, Giró va afirmar que el frau fiscal és un delicte “vergonyós” que “perjudica a milers de persones”, per la qual cosa ha dit que no pot estar “satisfet” d’aquestes xifres com a conseller i ciutadà.

Així i tot, Giró va indicar que és “una bona notícia” que l’ATC hagi fet aflorar aquesta quantitat, que anirà destinada “a fer noves polítiques públiques”.

Segons va dir, prenent com a referència les xifres del 2021, l'ATC retorna a l'erari públic 4 euros per cada euro del seu pressupost, que és de 85 milions d'euros anuals.

A més, va anunciar que el mes de setembre es convocaran places per 120 nous gestors tributaris i a l'octubre 20 més per a inspectors.

D'altra banda, en la sessió de control, el vicepresident del Govern, Jordi Puigneró, va expressar la voluntat d’impulsar un “gran hub digital i audiovisual” , amb la finalitat que sigui una “referència” al sud d’Europa.