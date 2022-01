Maxi Rica s'ha convertit aquest dijous en el nou secretari d'UGT a les comarques gironines en substitució de Xavi Casas, que abandona el càrrec després de més de sis anys. L'elecció s'ha produït en el marc d'un comitè intercomarcal a Girona on Rica ha estat l'únic candidat i ha obtingut un 96,2% dels vots (51 dels 53 emesos). Entre els reptes, s'ha marcat impulsar un canvi en el model turístic a la demarcació, potenciar la indústria gironina amb un pla industrial i defensar el sector públic. Tant ell mateix com el seu predecessor l'han definit com un «sindicalista de peu» i «amb gran consciència de classe».

La UGT de Girona té des d'aquest dijous nou secretari general. El comitè ha escollit Maxi Rica, un «sindicalista de peu», en una votació amb la seva com a única candidatura i amb pràcticament el suport de tots els presents (només hi ha hagut dues abstencions). L'acte s'ha fet a l'auditori Josep Irla de Girona i ha comptat amb la presència de l'exconsellera Dolors Bassa i el secretari general del sindicat a Catalunya, Camil Ros, entre d'altres. Durant la seva intervenció, Rica ha assegurat que encara el repte amb «entusiasme» i «moltes ganes». En aquest sentit, s'ha marcat com a objectius impulsar un canvi en el model turístic, promoure la indústria a la demarcació i defensar el sector públic i els seus treballadors. Rica ha assegurat que es considera una persona amb una «forta consciència de classe» i que continuarà amb la tasca endegada per Casas.

Per la seva banda, el ja exsecretari general, Xavi Casas, ha assegurat que «avui és un gran dia» per les comarques gironines i ha afirmat que deixa el càrrec després de sis anys «amb el cap ben alt». Casas ha repassat alguns dels propòsits aconseguits –entre ells, la continuïtat de Nylstar- però ha admès que li ha tocat encapçalar el sindicat en una època «convulsa» i molt marcada per les retallades i la crisi. Finalment, Ros ha lloat la trajectòria de Casas i ha afirmat que «el camí continua». En aquest sentit, ha parlat de la reforma laboral i ha emplaçat a deixar de banda «el fum» per tirar-la endavant. Ros ha emplaçat la majora d'esquerres que va permetre «fer fora Rajoy» a continuar lluitant per defensar els drets del país. I ha llençat un avís: «Aquest és un acord, tanmateix no és el primer ni l'últim».