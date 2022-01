L'operadora de telecomunicacions Parlem Telecom ha tancat l'adquisició de l'empresa gironina de serveis informàtics Infoself Group. Amb aquesta operació, de la qual queda exclosa l'exitosa línia de negoci iEduca, David Ayats, que fins ara era director general d’Infoself, passa a ser el nou director general de Parlem Empreses

Infoself Group informa que "la integració no suposa un canvi estructural ni de funcionament de la companyia". Els més de 40 treballadors de l’empresa gironina s'han integrat a Parlem Telecom dins de la línia de negoci Parlem Empreses, amb la qual l’operadora vol fer créixer considerablement el número de clients empresarials durant el 2022.

"Veiem aquesta unió com una oportunitat per consolidar-nos com una de les empreses catalanes de referència en el sector dels serveis informàtics i continuar assolint un dels nostres objectius principals: la digitalització de les pimes catalanes", asseguren des d'Infoself.

Joint Venture amb Zonetacts per llançar "Xategem"

D'altra banda, Parlem Telecom va anunciar ahir el llançament de "Xategem", una app corporativa multiplataforma (Android, Apple, Windows, Mac) que busca ser l’alternativa legal i segura al WhatsApp dins de l’àmbit laboral. "Cap altra operadora de telecomunicacions estatal està oferint una eina d'aquestes característiques als seus clients", asseguren des de l'operadora, que la veu com una forma de "donar un impuls a la transformació digital de les pimes".

El nou xat empresarial, ha estat desenvolupat per la companyia Zonetacts, fundada per l'emprenedor gironí Francesc Grau. Zonetacts, és la responsable de crear Chatforce.tech, el motor de software que s’ha emprat per Xategem i que ha estat reconegut els últims dos anys per diverses institucions i entitats, com l’AENTEG (Associació d'Empreses de Noves Tecnologies de Girona), l’AEEG (Associació d'Empresaris i Emprenedors de Girona), els Premis Cactus. Parlem Telecom i Zonetacts han dut a terme una joint venture per llançar Xategem al mercat.

Els responsables de Xategem asseguren que l'eina protegeix les empreses del conflicte legal que pot suposar l’ús inadequat de WhatsApp i altres aplicacions similars dins de l’entorn laboral i representa un significatiu estalvi econòmic per a les pimes en la contractació de llicències informàtiques (Microsoft, Google, Slack, etc.) que no sempre s’ajusten a les seves necessitats. En aquest sentit, proporciona a les empreses un servei de xat fàcil i intuïtiu en un entorn digital segur (cada professional hi accedeix amb un password propi) i corporatiu (la plataforma adopta la imatge de la companyia). A més, Xategem inclou un panell d’administració i gestió, amb el qual l’empresa pot monitorizar les estadístiques d’ús i posar en marxa campanyes de notificacions a la plantilla. Per últim, la plataforma ofereix plenes garanties als treballadors, als quals mai requereix números de telèfon privats, i protegeix la informació confidencial, ja que du a terme una encriptació de dades dels seus xats.

Acceleradora tecnològica

Fa pocs dies Parlem Telecom i Inveready van anunciar la creació l'acceleradora de startups tecnològiques Parlem Ventures, que es dirigeix a emprenedors catalans, balears i valencians. La iniciativa també compta amb la participació de la Cambra de Barcelona, la Fundació i2CAT, la Mobile World Capital Barcelona i la Conselleria de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori de la Generalitat.

L'objectiu és promoure empreses emergents en fase "llavor" i es prioritzaran els projectes amb solucions tecnològiques innovadores amb un model "business-to-business" (B2B). L'acceleradora seleccionarà sis startups cada any, que podran tenir una prova pilot amb Parlem Telecom, i podran convertir-se en aliats estratègics o integrar-se en l'empresa. Parlem i Inveready podran destinar fins a 600.000 euros en préstecs convertibles, i cada projecte pot rebre fins a 50.000 euros de cada empresa.

Duplicar la quota d'empreses

L’objectiu de Parlem Telecom és duplicar durant el 2022 la quota d’empreses que formen part del seu número total de clients com a operadora passant del 10% del 2021 a un 20% a finals d’aquest any. La companyia, presidida per Ernest Pérez-Mas, es troba en fase d'expansió i ha aparegut els dos últims anys entre les 200 empreses que més ràpid creixen d'Europa dins del top 1.000 anual del Financial Times. Des del mes de juny de 2021, Parlem Telecom cotitza a borsa dins del mercat BME Growth.