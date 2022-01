El preu dels carburants treu el cap ja als seus màxims històrics després d'encadenar aquesta setmana la seva quarta pujada consecutiva i encarir-se en el que va de 2022 fins a un 4,4%.

En concret, el preu mitjà de la gasolina s'ha situat aquesta setmana en els 1,520 euros, la qual cosa suposa un increment de l'1,19% respecte a fa una setmana, aconseguint el seu nivell màxim des de setembre de 2012, quan va aconseguir el seu rècord històric amb 1,522 euros, segons dades del Butlletí Petrolier de la Unió Europea recollits per Europa Press.

Per part seva, el preu mitjà del litre de gasoil s'ha situat aquesta setmana en els 1,403 euros, encarint-se un 1,66% enfront de la setmana passada. Aquest combustible no superava la cota dels 1,4 euros el litre des de finals d'octubre de 2012 i s'acosta així també al màxim històric d'1,444 euros que va marcar al setembre d'aquest mateix any.

D'aquesta manera, el preu dels carburants, després de la treva donada en el final de 2021, quan va encadenar fins a cinc setmanes de caigudes, prossegueix amb l'escalada iniciada amb l'arrencada de 2022.

Seguint el rastre del preu del cru

Aquest nou encariment en el preu dels combustibles es produeix a rebuf de l'escalada en el preu del cru davant la incertesa geopolítica alimentada per les tensions a Ucraïna i un baix nivell d'oferta global, que va portar aquest dimecres al barril de petroli de qualitat Brent, de referència per a Europa, a superar el llindar dels 90 dòlars per primera vegada des d'octubre de 2014.

Aquest dijous, el barril de Brent s'intercanviava a 88,58 dòlars, mentre que el West Texas Intermediate (WTI), de referència per als Estats Units, cotitzava per sobre dels 87 dòlars.

Amb aquesta nova pujada, omplir el dipòsit aquesta setmana és un 24,18% més car que fa un any per al cas de la gasolina i un 26,16% superior en el cas del gasoil.

16 euros més que fa un any

Així, omplir un dipòsit mitjà de gasolina de 55 litres costa ara entorn de 83,6 euros, uns 16,3 euros més que fa un any, mentre que en el cas de fer provisió de gasoil ascendeix a gairebé 77,16 euros, 16 euros més que en l'última setmana de gener 2021.

Malgrat aquests nivells, el preu de la gasolina sense plom de 95 està a Espanya per sota de la mitjana de la Unió Europea, situada en 1,660 euros el litre, i de la zona euro, amb un preu mitjà d'1,724 euros. En el cas del dièsel ocorre una cosa similar, ja que el preu a la UE és d'1,547 i d'1,585 en la zona euro.

El menor nivell de preus finals respecte als països de l'entorn es deu al fet que Espanya, malgrat les pujades de l'IVA, als majors impostos i als gravàmens al biodièsel, continua comptant amb una menor pressió fiscal, en general, que la mitjana comunitària.