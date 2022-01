La negociació per actualitzar el salari mínim interprofessional (SMI) aquest 2022 començarà el dilluns 7 de febrer. Així ho va comunicar la vicepresidenta segona del Govern i ministra de Treball, Yolanda Díaz, als agents socials ahir al migdia i així ho va fer públic poc després durant la seva visita oficial a la seu d’UGT a Barcelona. Actualment, aquest mínim salarial està en 965 euros bruts (en 14 pagues) i afecta una mica menys de dos milions de treballadors.

Quant s’apujarà el salari mínim? “Coneixen bé l’informe d’experts, ens manejarem en aquest escenari”, va respondre Díaz a preguntes dels periodistes. Aquest informe marca una senda d’increments progressius per al 2023 i, si es manté en la senda marcada per la pujada de l’any anterior, hauria de deixar l’SMI en una xifra pròxima als 1.000 euros. Concretament i després de l’últim increment de 15 euros (de 950 a 965 euros en 2021), el salari mínim hauria de pujar a 996 euros. Pujarà amb efecte retroactiu a 1 de gener? Díaz va esquivar les preguntes dels periodistes sobre aquesta qüestió.

L’arrencada de les negociacions serà finalment el 7 de febrer després de diverses setmanes pendents els agents socials de convocatòria oficial. La data no és fútil i és que aquest dilluns serà el primer dia hàbil després del ple del Congrés en el qual els partits hauran de decidir si voten o no a favor de la reforma laboral consensuada per la coalició amb patronal i sindicats. Una reforma per a la qual el Govern encara no té una majoria definitiva lligada i per a la qual Díaz espera sumar als partits que van donar suport a la investidura. I és que aquest és el principal motiu, tal com ja va explicar EL PERIÓDICO, que la negociació per apujar el salari mínim comenci tard, perquè Díaz havia manifestat la seva intenció de tenir-la tancada i en vigor ja al gener.

A la recerca d’aquests suports va viatjar la dirigent d’Unides Podem a Barcelona, on va programar trobades amb els dirigents catalans d’UGT i CCOO per secundar-se en ells i pressionar a ERC perquè doni suport a la votació. “És molt difícil dir-li que no a aquesta norma”, va declarar en la seu d’UGT, flanquejada pel secretari general del sindicat, Camil Ros. “Volem que el secundi la majoria de la investidura”, va comentar el dirigent ugetista. “[Votar no a la reforma] no és un tir al peu, és un tir al capdavant”, va afirmar el secretari general de CCOO de Catalunya, Javier Pacheco; durant la visita de Díaz a la seva seu sindical a la tarda.

Els sindicats no es mouran pràcticament res dels quatre dígits: “Esperem que compleixi amb el compromís d’arribar als 1.000 euros”, va concloure Ros.