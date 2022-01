Parlem Telecom va anunciar ahir el llançament de «Xategem», una app corporativa multiplataforma (Android, Apple, Windows, Mac) que busca ser l’alternativa legal i segura al WhatsApp dins de l’àmbit laboral. «Cap altra operadora de telecomunicacions estatal està oferint una eina d’aquestes característiques als seus clients», asseguren des de l’operadora, que la veu com una forma de «donar un impuls a la transformació digital de les pimes».

El nou xat empresarial, ha estat desenvolupat per la companyia Zonetacts, fundada per l’emprenedor gironí Francesc Grau. Zonetacts, és la responsable de crear Chatforce.tech, el motor de software que s’ha emprat per Xategem i que ha estat reconegut els últims dos anys per diverses institucions i entitats, com l’AENTEG (Associació d’Empreses de Noves Tecnologies de Girona), l’AEEG (Associació d’Empresaris i Emprenedors de Girona), els Premis Cactus. Parlem Telecom i Zonetacts han dut a terme una joint venture per llançar Xategem al mercat.

Asseguren que l’eina protegeix les empreses del conflicte legal que pot suposar l’ús inadequat de WhatsApp i altres aplicacions similars dins de l’entorn laboral i representa un significatiu estalvi econòmic per a les pimes en la contractació de llicències informàtiques que no sempre s’ajusten a les seves necessitats. En aquest sentit, proporciona a les empreses un servei de xat fàcil i intuïtiu en un entorn digital segur i corporatiu.