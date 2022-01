Canvi radical. Banc Sabadell va multiplicar l’any passat els seus beneficis fins als 530 milions d’euros, després dels a penes dos milions de l’exercici anterior, marcat per la pandèmia i les provisions, que el 2021 es van reduir en un 46,2%, fins als 1.225 milions. Un dels elements que va permetre obtenir aquests resultats va ser l’impuls de la seva filial britànica, TSB, que va aportar 118 milions, el 22,3% del total, la qual cosa contrasta radicalment amb les pèrdues de 220 milions d’un any enrere. El consell d’administració va aprovar un dividend de 0,03 euros per acció amb càrrec als resultats de 2021, la qual cosa suposa un ‘pay-out’ (proporció en relació amb els beneficis) del 31,8%.

A conseqüència d’aquesta evolució, l’entitat va avançar un any l’objectiu de rendibilitat del seu pla estratègic, presentat el maig passat. El banc, que fa més d’un any va trencar les negociacions per a una fusió amb el BBVA, va acabar 2021 amb una rendibilitat del 5% i preveu aconseguir aquest exercici una rendibilitat sobre els actius tangibles (GIRI) del 6%. La contribució positiva de TSB es va anar notant en els últims trimestres. De fet, estava subjecta a un pla de retallades que va augmentar la seva rendibilitat. La borsa va aplaudir aquests resultats, amb una alça de més del 6%.

Els ingressos del negoci bancari, que engloben el marge d’interessos i les comissions netes, van obtenir a 31 de desembre els 4.893 milions d’euros, un 3% més que l’any anterior, i el marge d’interessos va augmentar un 0,8%, fins als 3.425 milions. Les comissions netes van sumar 1.468 milions, un 8,7% més, a conseqüència de la positiva evolució de les comissions de gestió d’actius, així com de serveis, per sobre del que havia previst la mateixa entitat. Per part seva, els costos recurrents van ascendir a 2.988 milions d’euros, un 2,3% menys que en 2020 per la millora en la partida de despeses de personal a Espanya i de despeses generals en TSB.

L’entitat, que té 140 anys d’antiguitat, va dur a terme aquest últim exercici un important ajust de plantilla a Espanya: al gener va donar llum verda a la sortida de 1.817 empleats a través de prejubilacions i baixes voluntàries, i a l’octubre va pactar amb els sindicats un ERE per a 1.605 treballadors. El conseller delegat del banc, César González-Bueno, va descartar en la presentació de resultats noves retallades d’oficines i de plantilla.