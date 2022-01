La legislació nacional que obliga els residents fiscals a Espanya a declarar els seus béns o drets situats a l’estranger -des de béns immobles fins a comptes bancaris, actius, fons propis, patrimoni de tota mena d’entitats així com assegurances de vida i invalidesa- vulnera el dret comunitari. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea va sentenciar ahir en contra la controvertida llei espanyola, promoguda per l’exministre del PP, Cristobal Montoro, en considerar que imposa restriccions a la lliure circulació de capitals «desproporcionades» que van contra el dret de la UE.

Sentència

La sentència respon al procediment d’infracció llançat fa més d’un lustre per la Comissió Europea contra la legislació espanyola que obliga els residents fiscals a declarar els seus béns o drets amb un valor superior als 50.000 euros situats a l’estranger, a través d’un formulari denominat «model 720». Davant la falta de solucions, Brussel·les va denunciar a Espanya davant el TJUE el 2019 en considerar que determinats aspectes «eren desproporcionats».

Segons aquesta llei, els residents a Espanya que no declarin o declarin de manera imperfecta o tarda els béns i drets que posseeixin a l’estranger s’exposen a multes importants. De 5.000 euros per cada dada o conjunt de dades omeses, incomplet, inexacte o fals, amb un mínim de 10.000 euros. A més, per cada dada o conjunt de dades declarat fora de termini o no declarat per mitjans electrònics, informàtics o telemàtics quan existia obligació de fer-ho l’administració tributària imposa una sanció de 100 euros, amb un mínim de 1.500 euros.

Lliure circulació de capitals

El tribunal va sentenciar que Espanya va incomplir les seves obligacions respecte al principi de lliure circulació de capitals perquè l’obligació de presentar el «model 720» i les sancions derivades de l’incompliment, que no té equivalent en el cas dels béns o drets situats a Espanya, estableixen una diferència de tracte entre els residents a Espanya, en funció del lloc de localització dels seus actius. «Aquesta obligació pot dissuadir als residents d’aquest Estat membre d’invertir en altres Estats membres, impedir-los fer-lo o limitar les seves possibilitats de fer-ho, i constitueix, per tant, una restricció a la lliure circulació de capitals», recollia la sentència del TJUE.