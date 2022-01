Comença el 2022, amb unes expectatives econòmiques relativament favorables, que consoliden una recuperació més intensa de la que es preveia a l’inici de la crisi sanitària, i possiblement assolirem els nivells d’ocupació previ a la crisi, mentre que el nivell d’activitat, mesurat en PIB, ja l’hauríem assolit el 2021.

No obstant això, aquesta millora econòmica, dels indicadors macroeconòmics, hi ha determinades variables que amenacen de manera rellevant aquesta recuperació. Entre els que ha captat una major atenció dels mitjans hi ha l’evolució dels preus, que, derivada en part de l’encariment de les matèries primeres, dels colls d’ampolla de la crisi d’oferta que hem sofert durant el període de crisi sanitària, ha provocat increments rellevants dels preus de tots els productes, especialment rellevants en termes dels costos energètics.

Era estrany que la nostra generació, em refereixo als nascuts després dels anys 80, que hem superat una gran crisi financera, una crisi de deute i una pandèmia (o estem en procés de superació), no haguéssim patit també una crisi energètica; en aquests vint anys de segle que portem, hem reproduït totes les grans catàstrofes del segle passat, des d’un punt de vista econòmic, ja que per sort hem evitat (la major part d’economies desenvolupades) un conflicte bèl·lic. En suma, ara que estem a les portes de superar la crisi sanitària, que els indicadors econòmics segueixen evolucionant favorablement, i que l’economia s’ha adaptat a les mesures de restricció, que en molts casos s’anticipen canvis d’hàbits rellevants, ens enfrontem novament a un episodi de tensió dels preus, d’inflació, problema que no havíem abordat de manera rellevant des del principis de segle, i que gràcies a l’adhesió a la Unió Monetària, l’any 1999, no ens havia preocupat en excés.

En suma, el 2022 comença amb el debat de sobre si els efectes de l’increment dels preus serà persistent o temporal i que possiblement a mitjans d’anys l’evolució dels preus es moderarà, a l’hora que aquest increment dels preus s’explica per factors externs, mentre que la inflació subjacent (indicador que s’utilitza per analitzar la pressió de la demanada interna sobre els preus) es manté en nivells per sota del 2%, marcant una estabilitat. Aquest debat entre economistes, sembla que s’allunya de la realitat de la població, que està preocupada per l’encariment de la cistella de la compra, i es preocupa sobre la seva capacitat adquisitiva. Cal destacar que aquest sigui l’argument del BCE, el que permet anticipar una estabilitat en la política monetària expansiva, el que suposa que no s’espera increment del tipus d’interès durant aquest any, mantenint estable el cost de finançament a curt termini.

La postura del BCE, que divergeix relativament de la Fed, dona suport a l’escenari de recuperació, que juntament amb una política fiscal expansiva, gràcies en part als Fons Next Generation, i a una certa flexibilitat dels compromisos d’estabilitat fiscal de la UE, assenten les bases d’una recuperació econòmica, que es preveu consistent per al conjunt de l’any.

Tornem a l’increment sobtat dels preus, i no centrant-nos en els motius de l’increment, sinó en les conseqüències, i especialment les derivacions sobre el poder adquisitiu dels treballadors. Amb dades de l’INE, des del 2000, el poder adquisitiu dels assalariats ha registrat un increment d’un 50% en termes nominals. Però l’increment dels preus en el mateix període ha estat lleugerament superior, provocant una caiguda modesta del salari real, el que representa un deteriorament de la capacitat adquisitiva dels treballadors.

Des d’un punt de vista teòric, els increments salarials haurien d’estar relacionats amb augments de la productivitat. Lamentablement, a l’economia espanyola se sol centrar en la reducció de costos i, en moments de crisi, en la destrucció de llocs de treball, i no tant en millores del valor afegit o la capacitat productiva per hora treballada.

En conseqüència tenim arguments a favor i en contra de la protecció del valor afegit dels assalariats, que garanteix, d'altra banda, capacitat de compra i venda per a les nostres empreses, mentre que a l’hora hem de ser prudents en la indexació dels salaris a la inflació, el que podria repercutir negativament sobre la recuperació econòmica.

En la meva opinió, segurament esbiaixada per la condició d’assalariat, és que increments modestos dels salaris, en línia de l’evolució de la inflació subjacent, sèrie el més recomanable per a les negociacions de convenis col·lectius d’aquest any.