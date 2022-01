L’operadora de telecomunicacions Parlem Telecom ha tancat l’adquisició de l’empresa gironina de serveis informàtics Infoself Group. D’aquesta operació en queda exclosa l’exitosa línia de negoci iEduca.

Fundada a Girona fa més de 25 anys, Infoself compta amb delegacions a Olot i Barcelona, i va tancar l’any 2021 amb una facturació de quatre milions d’euros i 400.000 euros d’EBITDA. L’adquisició suposa la integració dels més de 40 treballadors d’Infoself Group a Parlem Telecom dins de la línia de negoci Parlem Empreses. Després d’aquesta compra, el director general d’Infoself, David Ayats, ha passat a ser el nou director general de Parlem Empreses.

Així mateix, Carlos Fernandez, que és responsable de l’àrea de consultoria i software d’Infoself, ha assumit la responsabilitat de l’àrea de consultoria digital de Parlem Empreses; Francesc Xavier Vendrell Font, que és soci fundador i administrador d’Infoself i especialista en ciberseguretat, asumeix la responsabilitat de l’àrea de ciberseguretat de Parlem Empreses i, per últim, Sergi Galofré, actual director general de Parlem Empreses, assumirà la direcció comercial de Parlem Telecom.

La compra d’Infoself Group pemetrà també l’accés als fons Next Generation EU per promoure la transformació digital del sector empresarial català, ja que l’operadora complirà els requisits necessaris exigits pel Ministeri d’Assumptes Econòmics i Transformació Digital.

En aquest sentit, Parlem espera que l’adquisició d’aquesta companyia b2b gironina li permeti aconseguir clients en el sector de les empreses mitjanes (més de 50 treballadors), ja que podrà oferir uns nous serveis de ciberseguretat i de cloud que fins ara no tenia capacitat de proporcionar.

Infoself Group informa que «la integració no suposa un canvi estructural ni de funcionament de la companyia». «Veiem aquesta unió com una oportunitat per consolidar-nos com una de les empreses catalanes de referència en el sector dels serveis informàtics i continuar assolint un dels nostres objectius principals: la digitalització de les pimes catalanes», asseguren des d’Infoself.