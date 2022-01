Brussel·les admet que la pesta porcina africana (PPA) està creant una situació «molt difícil» al sector, però no intervindrà per ara. En una compareixença a la comissió d’Agricultura i Desenvolupament Rural del Parlament Europeu, el director de Crisis en aliments, animals i plantes de la Comissió Europea, Bernad Van Goethem, va alertar sobre la propagació de la PPA a la Unió Europea arran de l’aparició d’un brot a Itàlia. «L’única manera d’aturar això és amb una vacuna», va avisar. Els productors de porcins europeus estan preocupats per l’impacte de la pesta porcina en el sector, que afronta problemes per la caiguda d’exportacions i les restriccions de la covid-19. Espanya no està afectada per ara.

El subdirector general de la Direcció General d’Agricultura de la CE, Michael Scanell, va admetre la «difícil situació» que viu el sector per les disrupcions de mercat generades per la pandèmia i, ara, per la PPA. Tot i això, Scanell va assegurar que el sector porcí és «flexible» i «resilient» per «trobar solucions» als problemes actuals. Segons Scanell, el sobtat increment de demanda de porcs per part de la Xina -afectada per la PPA- va provocar un augment important de producció a partir del 2019, però ara no troba una sortida perquè el mercat xinès es va recuperar ràpidament. Des de l’executiu europeu indiquen que la indústria porcina encara dubta si reduir la producció. «S’hauran d’adaptar», va dir Scanell, suggerint que haurien de disminuir la producció. A més de la caiguda en les exportacions, el sector afronta l’amenaça de la pesta porcina africana. La PPA va aparèixer a Geòrgia, després es va estendre a Rússia i Bielorússia i, d’allà, a Polònia i Lituània. Des de llavors, s’ha propagat sobretot pels països de l’Europa central i de l’Est. «A principis de gener, es va detectar un brot al nord d’Itàlia. Es continuarà propagant», va advertir Van Goethem.