CaixaBank preveu augmentar enguany un 50% la concessió d’hipoteques davant l’evolució del mercat immobiliari, encara que descarta que s’estigui formant una nova bombolla com la que va esclatar en 2008. El president de l’entitat, José Ignacio Goirigolzarri, i el conseller delegat, Gonzalo Gortázar, van incidir en què no hi ha signes per a l’alarma malgrat l’evolució dels preus de l’habitatge i dels lloguers. L’entitat estima que l’Euríbor a 12 mesos pot començar a registrar taxes positives el 2023 i veu improbable una pujada de tipus enguany. Goirigolzarri i Gortázar van presentar ahir al matí a València els resultats de l’entitat del 2021 que reflecteixen un benefici ajustat de 2.359 milions d’euros sense tenir en compte els impactes extraordinaris de la fusió amb Bankia, que situen el benefici atribuït en 5.226 milions d’euros. Els responsables de CaixaBank van defensar el servei que presten als ancians. Goirigolzarri va assegurar que treballen en un pla per a millorar-lo, encara que no l’han concretat.

Gonzalo Gortázar va explicar que els impagaments dels préstecs en general estan en mínims històrics i en el cas que repuntin alguna cosa pels venciments dels crèdits ICO no provocarien a la companyia grans pèrdues. La taxa de morositat de l’entitat és del 3,6% i en el pitjor dels escenaris contempla que s’acosti al 4% com a molt. El conseller delegat va subratllar que el mercat espera pujades de tipus d’interès «molt graduals». «No es preveuen pujades el 2022», va assegurar. El directiu va afegir que esperen que l’Euribor a 12 mesos torni a taxes positives en 2023. En aquest context, Gortázar va afirmar que creuen que tindran un repunt important en la captació d’hipoteques en 2022. «Calculem que la nostra producció hipotecària pujarà enguany un 50%», va destacar després d’assegurar que havien llançat una campanya de captació de finançament per a l’habitatge «molt bo». El conseller delegat i el president van descartar amb rotunditat que s’estigui formant una altra bombolla immobiliària per un major accés al crèdit. «El mercat (hipotecari) és molt competitiu, però les bases del sector immobiliari són bones. No veiem bombolla immobiliària», va insistir Gortázar. José Ignacio Goirigolzarri va afegir dues dades per certificar que la situació actual és sana vinculats a l’índex d’endeutament i a l’esforç hipotecari de les famílies. «El deute de les llars sobre el PIB és ara del 59,8% quan en 2008 estava en el 86%. El nivell d’endeutament va caure un 26%. L’esforç hipotecari, segons el Banc d’Espanya, està en el 30% quan en 2008 era del 52,5%», va indicar el president de l’entitat. La gran majoria de les hipoteques que està concedint actualment CaixaBank, el 70%, són a tipus fix.