La crisi econòmica provocada per la covid està arrossegant un nombre més gran de persones migrants a la feina irregular. O el que popularment es coneix com a treball «en negre». El Centre d’Informació per a Treballadors Extrangers (CITE) de CCOO ha presentat aquesta setmana la seva memòria anual i constata que el nombre de persones ateses durant el 2021 que exercien sense permís de treball ha augmentat el darrer any. Segons les dades presentades, gairebé el 70% de les persones ateses que treballaven ho feien de manera irregular; 10 punts més que un lustre enrere.

L’augment del treball no regulat és una tendència que ja estava a l’alça els darrers anys, especialment alimentada per les persones que fugien de Colòmbia, Hondures o Veneçuela a causa de les situacions de violència dels seus països d’origen. Migracions no planificades i forçades per la violència i la inestabilitat econòmica. Però el coronavirus ha accentuat aquest auge del treball no autoritzat, ja que a menor moviment econòmic, menor possibilitat de trobar empreses disposades a expedir permisos de treball. «Aquesta precarietat ha estat molt agreujada per la crisi sanitària», va explicar el director del CITE, Carles Bertran.

El CITE va atendre durant el 2021 un total de 12.569 persones en alguna de les 31 oficines que té repartides per Catalunya. I el retrat robot més freqüent és el d’una dona llatinoamericana, mare de família i que està treballant sense papers com a empleada de la llar. Aquest col·lectiu ha patit amb especial virulència la crisi generada per la covid, segons expliquen des del CITE, que coincideix amb les denúncies d’altres entitats com Sindillar o Dones Unides Entre Terres. Al principi de la pandèmia moltes treballadores de la llar van ser acomiadades -ja fos per por dels contagis o per la caiguda d’ingressos dels seus ocupadors- i moltes encara no han recuperat les mateixes hores de treball i ingressos.

Aquesta tendència que té com a base l’ocupació perduda a la llar també es reflecteix a les estadístiques oficials, si bé les treballadores de la llar que acudeixen al CITE i tenen tots els seus permisos laborals en regla i cotitzen a la Seguretat Social són una minoria clara. El 76,7% de les ateses no tenen autorització laboral. Tornant a les estadístiques oficials, el desembre del 2019 hi havia donades d’alta un total de 395.683 treballadores de la llar a tot Espanya i dos anys després aquesta xifra és de 377.930, un 4,5% inferior a abans de la covid. Si bé el mercat laboral espanyol bat rècord d’ocupació, part de les treballadores de la llar no hi participen.