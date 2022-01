L’economia espanyola va créixer l’any passat el 5%, lluny del 6,5% previst pel Govern i en sintonia amb les estimacions realitzades per diversos organismes i entitats al llarg de l’última part de l’exercici, que recullen especialment l’impacte registrat per l’escalada de la inflació. En el quart trimestre de l’any passat va registrar un augment del 2% respecte al tercer i va arribar a una taxa interanual del 5,2%, segons les dades les dades de l’Institut Nacional d’Estadística (INE). El 2020, el producte interior brut (PIB) va experimentar la seva caiguda més alta des de la Guerra Civil, amb el 10,8%, com a conseqüència de la crisi provocada pel coronavirus.

Una de les incògnites era a quanta distància es quedaria el creixement respecte a la previsió el Govern. Des de l’última meitat de l’exercici s’han acumulat les revisions a la baixa com a conseqüència d’un augment de les restriccions per la variant òmicron del coronavirus i especialment per l’escalada experimentada per la inflació, situada el desembre passat en una taxa anual del 6,5%, al nivell de fa gairebé 30 anys. El Fons Monetari Internacional (FMI), que l’octubre passat va empitjorar els pronòstics sobre Espanya, els va revisar al desembre al situar el creixement del 2021 en el 4,6%, que ara ha elevat fins al 4,9% en un context global d’una menor recuperació. Per al 2022 manté la seva estimació de desembre d’una alça del producte interior brut (PIB) espanyol del 5,8%, la més alta d’entre els països més avançats, després de ser la que més va caure el 2020, amb el 10,8%. El Govern estima un augment del 7%. En el tercer trimestre, l’INE va augmentar en sis dècimes el creixement estimat inicialment, fins al 2,6% en relació amb el període abril-juny i fins al 3,4% respecte al mateix període del 2020, gràcies a l’impuls del consum de les llars, a l’activitat del turisme i el comerç i a les exportacions.