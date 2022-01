La patronal i els sindicats van iniciar converses per definir com han de pujar els salaris els pròxims anys, tal com confirmen a El PERIÓDICO, del mateix gru del Diari de Girona, fonts dels dos grups. En plena espiral inflacionista, amb els sous perdent poder adquisitiu i amb la negociació col·lectiva semibloquejada des de fa gairebé dos anys, CEOE, Cepyme, CCOO i UGT van arrencar la negociació d’un nou Acord per a l’Ocupació i la Negociació Col·lectiva (AENC). Aquest és una espècie de conveni de convenis que les cúpules dels agents socials pacten amb caràcter habitualment trianual, perquè serveixi de guia després en les negociacions de convenis sector a sector i província a província. No té caràcter obligatori, però sí que serveix de referència i orienta la inèrcia de la majoria de les negociacions. La intenció de les parts és tenir tancat aquest nou acord abans d’acabar el primer semestre de l’any.

L’últim AENC va vèncer el desembre del 2020 i des d’aleshores els agents socials tenien pendent tornar a asseure’s per mirar de consensuar de nou els paràmetres, per exemple, de com han de pujar els sous en els pròxims convenis que es renovin. En el IV AENC, l’últim, les forquilles pactades van ser d’entre el 2% i el 3%. Una xifra de la qual difícilment baixaran els sindicats, atesa l’actual evolució de l’IPC i la pèrdua de poder de compra que arrosseguen els treballadors des de l’arrencada de la pandèmia. La patronal, per la seva part, s’ha mostrat fins ara reticent a assumir increments salarials de pes per evitar un augment significatiu de costos i al·legant la incertesa econòmica que encara pesa sobre determinats sectors. Salari mínim i teletreball En l’anterior AENC també es va pactar que cap conveni havia d’incloure sous inferiors als 1.000 euros bruts mensuals (o 14.000 euros anuals). Una xifra que llavors la patronal ja va firmar i a què el Govern vol ara acostar el salari mínim interprofessional (SMI). Aquesta negociació començarà el dilluns 7 de febrer. La de l’AENC començarà formalment el 3 de març, ja que les parts s’han donat un termini d’un mes.