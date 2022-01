El Ple del Parlament Europeu (PE) va demanar recentment a la Comissió Europea (CE) que intensifiqués esforços per respectar el benestar animal durant el transport per actualitzar les normes de la UE i per designar un comissari europeu responsable del benestar animal. Entre les recomanacions hi ha:

Limitar el temps de viatge: el temps de viatge dels animals fins a l’escorxador no hauria de superar les vuit hores; quatre hores en el cas de les femelles a l’últim terç de gestació. Les cries lactants de menys de quatre setmanes tampoc no haurien de ser transportades, excepte pels ramaders i en una distància inferior de 50 quilòmetres. Garantir comoditat adequada: Obligar a la instal·lació de càmeres als vehicles de transport, en particular per a les operacions de càrrega i descàrrega, i s’ha de registrar la temperatura, la humitat i el nivell d’amoníac. Frenar l’exportació d’animals vius: Només s’ha d’autoritzar si compleix els estàndards europeus de benestar animal. Transportar carn en lloc d’animals vius: afavorir el transport de semen i embrions davant del bestiar reproductor, i de canals i carn en lloc d’animals per ser sacrificats. El PE demana a la Comissió que presenti, no més enllà del 2023, un pla d’acció per donar suport a aquesta transició, incloent-hi una proposta amb fons específics. El Copa-Cogeca demana que s’analitzin ajustaments basats en la ciència en lloc de centrar-se únicament a reduir la durada del viatge.