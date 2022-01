El 2022 serà un any de bonança econòmica per a Catalunya i per al conjunt de l’Estat espanyol. Ho diu l’FMI, malgrat rebaixar les expectatives de creixement del PIB fins al 5,8% per a Espanya, i coincideixen a assenyalar-ho les diferents previsions publicades aquestes primeres setmanes de l’any. I aquest creixement de l’economia també es traduirà en una bonança de l’ocupació. Segons l’informe presentat aquesta setmana per la consultora Manpower, Catalunya guanyarà 200.000 ocupats fins al 2023, dos de cada tres d’aquests llocs de treball seran indefinits i la taxa d’atur baixarà fins a xifres properes al 8,5%.

«El 2022 serà la continuació d’un procés de creixement de l’ocupació que el 2021 ja va ser molt potent», va resumir el catedràtic emèrit de la UAB i autor de l’informe, Josep Oliver. Catalunya va recuperar durant el 2021 els llocs de treball perduts el 2020 i a partir del 2022 començarà a generar guanys nets d’ocupats. Les dades de la consultora i ETT reflecteixen que l’ocupació creada serà de més qualitat en el cicle anterior de creixement, encara que continuarà concentrant-se en el sector serveis, on es generaran tres de cada quatre nous llocs de treball. No obstant això, la indústria no es despenjarà d’aquest creixement i de les previsions de creació de 200.000 llocs de treball, ja que 35.000 ocupats (el 17,5%) es localitzaran en aquest sector. Aquesta branca d’activitat s’ha vist especialment castigada durant els darrers anys, amb tancaments de fàbriques històriques com Nissan, Robert Bosch o Mahle, entre d’altres. El comerç, amb 31.000 llocs de treball creats en dos anys, i l’hostaleria, amb 28.000 ocupats nous, seran dos gremis que també registraran creixements substantius fins l’any 2023. Retrat robot El retrat robot del nou ocupat durant el proper bienni coincideix a Catalunya amb el conjunt d’Espanya. Dona, de mitjana edat, estudis mitjans-alts i amb un pes elevat de la població d’origen migrant. Les dades que apareixen a l’estudi de Manpower reflecteixen una forta creació de llocs de treball entre les persones nascudes fora d’Espanya (+5,5%), més del doble del percentatge dels nadius (+2,2%). L’arribada de més o menys migrants, així com el potencial reenganxament de les persones a l’atur que han deixat de buscar feina davant de les escasses perspectives de trobar-la, condicionaran l’evolució de la taxa d’atur. Com més població activa estadísticament és més complicat rebaixar la taxa d’atur. No perquè hi hagi més o menys aturats, sinó perquè hi ha més persones disponibles per treballar. És per això que les previsions de Manpower situen una baixada variable de la taxa d’atur a Catalunya, que es podria situar el 2023 entre el 6,6% i el 10,2%. Actualment l’atur a les províncies catalanes està en l’11,7% i en el conjunt d’Espanya en el 14,5%.