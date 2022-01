El nombre d’inversors que només operen a la Borsa espanyola va caure un 35% el 2021, un descens que XTB atribueix a la mala evolució del mercat espanyol i a l’entrada en vigor de l’Impost sobre Transaccions Financeres, conegut com a taxa Tobin, el 16 de gener del 2021.

El broker XTB ha observat un «clar canvi de tendència» al mercat espanyol el 2021 i una pèrdua del seu atractiu entre els inversors. Entre els motius, destaca el nou impost, que grava amb el 0,2% totes les operacions de compra d’accions espanyoles amb una capitalització borsària que superi els 1.000 milions d’euros.

«L’entrada en vigor de la taxa Tobin, unida al pitjor comportament de la Borsa espanyola davant d’altres i les creixents facilitats per invertir en altres mercats, es perfilen com les principals causes d’aquesta situació», va assenyalar en un comunicat.

XTB va afirmar que, com ja va passar a França i a Itàlia, la taxa Tobin ha desincentivat la inversió en els valors subjectes a aquesta, provocant caigudes en els volums de contractació i sortides de capital a l’estranger.

A més, va destacar que la recaptació que ha generat l’impost ha quedat «lluny de les previsions anunciades per al 2021». Així, fins a principis de novembre es va ingressar gràcies a aquest tribut uns 237 milions d’euros, fet que suposa un 27,8% dels 850 milions de recaptació previstos pel Govern per a tot l’exercici. La taxa es va aplicar l’any passat sobre unes 60 accions del parquet nacional i van ser els grans valors els que van generar més recaptació amb aquesta nova figura impositiva.

Diversos perfils afectats

«Com era previsible, aquesta taxa ha repercutit negativament en l’activitat borsària, en penalitzar l’operativa i l’estalvi en accions espanyoles. Impacta en el petit estalviador, que inverteix directament al mercat i indirectament, als partícips en fons d’inversió i de pensions, que veuen minvat el rendiment dels seus estalvis, cosa que acaba desincentivant la inversió en títols del mercat espanyol i limitant la capacitat de les empreses per finançar-se», va explicar l’analista de XTB Joaquín Robles.

Un altre dels factors «determinants» en la caiguda dels inversors de la Borsa espanyola va ser, segons XTB, que el mercat segueix sense aconseguir les pujades que sí que s’observen a la resta de borses. Així, l’Ibex 35 va rendir un 7,93% el 2021, davant de les pujades del 15,79% del Dax alemany o del 27,23% de l’S&P 500 nord-americà. En els darrers tres anys, el selectiu espanyol acumula una rendibilitat negativa del 2,71%, mentre que l’índex alemany ha pujat un 41% i el nord-americà, un 71%.