El front del rebuig

El que semblava impossible ja és una realitat. Un pacte sobre el molt vidriós assumpte de la derogació (perdó, reforma) de la reforma laboral de Rajoy que dóna satisfacció (relativa) tant al Govern Frankenstein (ia les dues vicepresidentes Yolanda Díaz i Nadia Calviño), als sindicats UGT i CCOO , a la CEOE, i fins i tot a l’equip de Rajoy que va fer la reforma del 2012. I a Fátima Báñez, l’antiga ministra de Treball del PP, reconvertida en consellera d’Antonio Garamendi. A Madrid han sabut quadrar el cercle.

Gairebé un miracle que, com en tots els pactes entre interessos contraposats, té incoherències i contradiccions, però que consolida el diàleg social i compleix una condició clau del pla de regeneració europeu per desemborsar els 140.000 milions assignats a Espanya. Un pacte que uneix sindicats i patronal i sensibilitats tan distants com Yolanda Díaz i Unai Sordo (IU i CC OO) fins a Garamendi i Fátima Báñez (CEOE i PP) era tot menys fàcil. Els observadors més aguts ho creien quimèric. Al final, Sánchez pot haver aconseguit la seva gran aposta.

Només pot. Perquè el diable està en els detalls, i ara els aliats tradicionals del Govern Frankenstein (ERC, PNB i Bildu) diuen que no votaran la seva convalidació al Congrés dijous que ve. El cercle es pot desquadrar i si es trenca la majoria d’esquerres –ja avariada– i a més el decret llei de reforma laboral mossega la pols, el gran èxit es pot transmutar en un gran desastre. O fins i tot en una cosa pitjor.

Què passa? El PNB posa obstacles. A Euskadi, els sindicats nacionalistes pesen més que UGT i CCOO i vol a més la primacia dels convenis autonòmics, però el PNB va al gra i està pel model europeu. Tot pot acabar malament, però també en una abstenció o fins i tot en vot positiu. El problema greu és que ha sorgit un ibèric (no palestí) Front del Rebuig, format per Bildu, ERC, les CUP i el Bloc Gallego, que és ideològic. No només exigeix ​​canviar el pacte, sinó donar lliçons a UGT i CCOO sobre com defensar els drets de la classe obrera. I la gran dificultat és que el pacte està tan sargit que ha esdevingut una cosa així com un fràgil i antic gerro xinès que es descompon pel tacte. La CEOE (Garamendi ja té seriosos marramiaus) no pot empassar més cessions.

El Front del Rebuig ho sap i implícitament el seu «no» a la reforma laboral és un «no» al delicat consens entre un govern d’esquerres (frontpopulista diuen alguns) amb la dreta econòmica. Diuen a Sánchez que els seus vots exigeixen que els empresaris quedin contra la paret. Que rabien, encara que no inverteixin…

Com s’acabarà tot? Que el Govern, després d’alguns mercats, convenci els seus tres aliats del PNB, ERC i Bildu sembla molt improbable. El PNB pot negociar, Bildu no i ERC només ho sap Déu.

El Front del Rebuig de Bildu (ullet als sindicats bascos i encabronar el PNB), de les CUP i del BNG, s’entén. Són anticapitalistes i estan contra el model europeu. El d’ERC, no. Junqueras diu: «Estic independentista, sóc socialdemòcrata». Però ERC pot necessitar psicològicament propinar una bufetada al PSOE. No és només el verb de Rufián, ha reaparegut Marta Rovira des de Ginebra situant-se a l’esquerra d’UGT i CCOO.

Encara que el PNB no voti a favor i ERC ho faci en contra, el Govern encara pot convalidar el decret amb els 154 vots més els 4 del PDeCat, més els 9 de Cs, moguts per la patronal i que volen marcar línia pròpia. Són 167. I s’hi sumarien dos vots canaris, el de Teruel Existe i el PRC (Cantàbria). Estem en 171. I per guanyar (la majoria absoluta són 176, però només necessiten més vots a favor que en contra) encara queden els vots (o les abstencions) d’Errerreño (2), Compromís (1), Navarra Suma 2 (si la CEOE treballa) i el PNB (6).

La suma, supercomplicada, pot sortir, encara que a Podem ia Belarra els costaria molt pair-la. Però si ERC segueix en el «no», l’alternativa és: reforma laboral amb Cs (i abans la CEOE), o morir en l’assumpte estrella de la legislatura executats pel PP, ERC, Vox, Puigdemont, Bildu i algun més.

Voler governar, o lliscar per allò que Lenin va qualificar com «la malaltia infantil de l’esquerra en el comunisme». Aquesta és la qüestió.

El nostre món és el món