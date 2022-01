Nacions Unides preveu un 2022 que estarà marcat per un menor creixement (del 4% mundial) i les desigualtats cada vegada més grans, tant entre països com dins de cada país, com a conseqüència directa dels desequilibris que ha provocat la pandèmia del coronavirus. Les projeccions de l’organització, que estan en línia amb les presentades per altres entitats com el Banc Mundial (BM), preveuen per al 2022 un creixement clarament per sota del registrat l’any passat, quan es va assolir una xifra del 5,5%, i aquesta tendència s’agreujarà el 2023, ja que el creixement baixarà fins al 3,5 %.

Aquestes xifres modestes no impediran, per exemple, que minvi la pobresa extrema al món: aquest 2022 es preveu que s’incorporin a aquest grup d’exclosos 64 milions més que els que hi havia el 2019, l’últim any abans de la pandèmia . La recuperació mundial sembla que s’alenteix per diversos factors, entre ells l’expansió de la variant òmicron del coronavirus, els problemes als mercats laborals, les discontinuïtats a la cadena de subministrament i les pressions inflacionistes. El mercat laboral mostra la paradoxa d’un món ric on falten treballadors per a feines no qualificades (principalment als Estats Units) i un món pobre amb masses de població en edat laboral que no troben feina. Però en general, avui hi ha 137 milions de llocs de treball menys que abans de la pandèmia, va destacar en la presentació Hamid Rashid, cap del departament econòmic de la Divisió d’Afers Econòmics i Socials de l’ONU. Els economistes de l’ONU apunten que, malgrat el robust rebot registrat en el conjunt de 2021, els últims mesos ja s’ha frenat de manera important a la Xina, els EUA o la Unió Europea, a mesura que les polítiques d’estímul han començat a reduir-se i apareixen problemes a les cadenes de subministrament. Un cop més, les Nacions Unides adverteixen que l’augment de la desigualtat serà una de les grans conseqüències econòmiques de la covid-19. En aquest sentit, l’informe presentat aquesta setmana assenyala que Àfrica, Llatinoamèrica i el Carib es quedaran molt lluny de les projeccions de creixement que tenien abans de la pandèmia, mentre s’espera que les economies més avançades, sobretot les del sud i el sud-est asiàtic, s’hagin recuperat gairebé plenament de cara al 2023. Les dones, més perjudicades El 2023, Llatinoamèrica i el Carib encara tindran el seu PIB per sota del que tenien el 2019, cosa que «exacerbarà la pobresa i la desigualtat, soscavant el desenvolupament sostenible». A més, apunta que la recuperació desigual de l’ocupació i d’ingressos entre diferents grups de població està disparant les desigualtats dins dels països, amb les dones com les més perjudicades, especialment en països en vies de desenvolupament. «Per haver estat a la primera línia del front durant la pandèmia, moltes van haver d’abandonar els seus llocs de treball», va recordar Rashid, i a la postpandèmia, no tots els països han tingut una estratègia de reincorporar-les al mercat laboral amb mesures dirigides principalment a alleujar les seves càrregues en la cura dels nens. «Una crisi com l’actual ens dona l’oportunitat de repensar les polítiques socials i del mercat laboral», va afegir.