Cinc dies falten perquè el Congrés debati i voti la reforma laboral. Una sessió crucial en aquest equador de legislatura i encara no resolta, tot i que els dos socis del Govern confien en poder tirar-la endavant. Els comptes amb els quals socialistes i morats treballen no són els mateixos. Mentre que aquests últims no contemplen cap altra opció que aprovar-la amb els socis d’investidura, el partit de Pedro Sánchez obre el ventall i crida a «eixamplar majories», sense menysprear en absolut els suports dels nou diputats de Ciutadans. És més, ara mateix, i donat el rebuig d’ERC, l’escenari més factible és una votació ajustadíssima i que el decret llei resulti convalidat gràcies al suport dels d’Inés Arrimadas i de petites formacions.

El president va aprofitar la seva primera parada en la campanya de Castella i Lleó d’ahir per incrementar la pressió sobre els grups. Sánchez els va insistir que han de confirmar el text, perquè és un «acord» i no una «imposició» com succeïa quan governava el PP. Un missatge que va tornar a estendre cap al PP. Ja li ho va dir a Pablo Casado dimecres quan aquest li va preguntar per Ucraïna: Sánchez li reclama el vot a favor o, com a mínim, l’abstenció. Però no la tindrà.

El líder de l’executiu va recordar que la moció de censura contra Mariano Rajoy el 2018 era una mica més que una «moció contra la corrupció» del PP. També va suposar «una nova etapa en la manera de fer política», marcada per la distensió i el diàleg. També amb els agents socials, després d’un temps pràcticament erm en pactes amb el PP. El diàleg social, va assenyalar, «no és només un mitjà, sinó una fi». «No imposem, nosaltres acordem, i ho fem perquè vam governar per a les majories socials del nostre país, que se senten més ben representades en els acords i no en les imposicions», va remarcar.

Així, va repassar els acords amb la comunitat educativa, amb el feminisme per impulsar la renovació del pacte d’Estat contra la violència de gènere, amb els pensionistes... i «amb els treballadors, aprovant una reforma laboral que posa fi a la contrareforma de 2012 i 2013» del PP. Als populars, precisament, els va exigir a continuació que votin a favor o s’abstinguin. «Que ho facin, perquè aquest no és l’acord del Govern, tampoc és l’acord només de la patronal o dels sindicats. És l’acord de tots nosaltres. De la patronal, dels sindicats, i també del Govern d’Espanya. No és l’acord que hagués volgut el PSOE, ni el que haguessin volgut els sindicats o els empresaris. Però precisament per això, perquè és l’acord en el qual ens sentim representats tots, és l’acord que mereixen els treballadors», va defensar.

Sánchez va apel·lar de paraula al PP, però el seu missatge estava dirigit també a les altres forces. El Govern creu que ja ha fet la seva feina, que era «reconstruir els consensos trencats» pels conservadors, i ara que l’acord està teixit, el Congrés no pot desfer-lo. D’aquí ve que els socialistes diguin que no volen tocar ni una coma, ni accepten l’opció que ofereix la vicepresidenta Yolanda Díaz als socis de modificar punts del mercat laboral fora del decret. Esgrimeixen que tot retoc haurà de fer-se sempre amb el consens d’empresaris i treballadors. El president no vol arriscar-se al fet que la patronal es despengi, i aquesta ja va traslladar que no tolerarà cap canvi.

Segons Sánchez, la reforma combat els dos principals mals del mercat de treball, la precarietat i l’atur estructural. «Per tant, jo li dic al PP que va ser un error imposar durant els anys 2010 una contrareforma que va devaluar els salaris i va precaritzar les relacions laborals. Que no cometin el doble error de votar en contra d’una reforma acordada entre els agents socials i el Govern», va concloure.