El sector turístic mundial confia que la celebració de la fira internacional Fitur hagi suposat un punt d’inflexió i el trampolí de sortida per a la tan desitjada recuperació turística mundial, tal com defensa la presidenta i consellera delegada del Consell Mundial de Viatges i Turisme (WTTC), Julia Simpson, que assegura que les reserves turístiques a Espanya s’han disparat per a aquest primer semestre, augmentant a un ritme d’un 320%, per sobre del 200% registrat a la resta d’Europa.

La directiva va assegurar que el sector es troba ara mateix «en un punt clau per al futur» i que les seves perspectives són «molt favorables». Encara més en el cas d’Espanya, que juntament amb Turquia s’ha convertit en la destinació més popular per als viatgers europeus per a aquest any que comença. Per això, va mostrar satisfacció amb la celebració un any més de Fitur, ja que, segons la seva opinió, reflecteix l’«aposta decidida d’Espanya per un sector decisiu per a la seva economia».

Simpson va avançar que les previsions turístiques de cara a la Setmana Santa són molt favorables, ja que s’ha detectat un important augment de reserves a tot el món. «En el cas d’Europa, les previsions són un augment de les peticions de viatge de més d’un 200% en comparació de l’any passat i les reserves per a l’estiu també han registrat un creixement del 80%», va explicar.

Segons va assenyalar, també s’està vivint un moment turístic molt important per a Espanya amb les arribades internacionals en creixement constant. «Les arribades internacionals a Espanya el primer semestre del 2022 han augmentat un 320% interanual», va assenyalar.

No obstant això, i malgrat aquestes bones perspectives, Simpson no va voler deixar d’assenyalar que aquestes bones dades es poden veure afectades per les accions que els governs realitzin respecte l’augment de les restriccions de viatges i l’establiment de controls a les fronteres davant l’evolució de la pandèmia del coronavirus a tot el món.

«Millorar la confiança»

«Si es continuen relaxant les restriccions i es contribueix a millorar la confiança del consumidor, podem esperar un augment significatiu de les reserves en els propers mesos», va assegurar Simpson, justificant que els ciutadans es mostren disposats a viatjar tant per negoci com per lleure, disposen de la capacitat econòmica per fer-ho i a més realitzen estades més llargues i més sostenibles.

Simpson va reiterar que el més important és el missatge que transmetin els governs. «Els que mantinguin les seves fronteres obertes amb unes restriccions mínimes per protegir els seus ciutadans seran els guanyadors, mentre els que tanquin les seves fronteres i reaccionin com si aquesta variant òmicron fos igual que les anteriors seran malauradament els perdedors», va afirmar.