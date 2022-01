La Unió Intersectorial Empresarial del Ripollès (UIER) demana al Govern que «consideri seriosament» incloure la comarca en la consulta popular sobre els Jocs d'Hivern Barcelona-Pirineus 2030 i no deixar-la fora. La patronal ripollesa es posiciona a favor de la celebració tot defensant que comportarà importants millores en les comunicacions entre comarques i contribuirà a una gran projecció internacional de la zona. El manifest compta amb el suport de Foment del Treball Nacional, FOEG, Cambra de Comerç de Girona i associacions de comerç local i turisme de diferents punts de la comarca.

Per la UIER, la celebració dels Jocs d'Hivern suposaran una millora en les comunicacions entre comarques i pel que fa a país, però també en l'àmbit d'accessos, instal·lacions i, molt especialment, en l'entorn de les dues estacions d'esquí del Ripollès. Es mostren convençuts que «aquests jocs suposaran un impuls inigualable en el coneixement internacional de la riquesa cultural, paisatgística i turística de la nostra comarca», afirmen en el manifest.

És per això que «s'identifiquen plenament» amb la voluntat del Govern del fet que aquests jocs «no comportin inversions ni faraòniques ni estèrils sinó, a l'inrevés, les inversions que es facin han de servir per millorar el necessari equilibri territorial que promogui el fet que viure i treballar al Ripollès sigui una realitat possible, desitjable i assequible». Unes inversions i una promoció del territori, afegeixen, que generarà «més ocupació i més activitat i una millora per a molta gent de la comarca». El manifest compta amb el suport del Foment del treball Nacional, FOEG, Cambra de comerç de Girona, Associació de comerç i turisme de la vall de Camprodon, Comerç Ripoll, Unió de botiguers de Sant Joan de les Abadesses i Unió de botiguers de Ribes de Freser.

La posició de la patronal ripollesa s'ha donat a conèixer l'endemà dels talls reivindicatius de la C-16 a Berga i la C-17 a Ripoll per exigir que s'inclogui el Berguedà i el Ripollès en la consulta popular dels jocs. El Govern va anunciar aquest gener que faria una consulta vinculant a la primavera i que podrien votar-hi els majors de 16 anys de l'Alt Pirineu i Aran (Pallars Jussà, Pallars Sobirà, Alta Ribagorça, Alt Urgell, Cerdanya i la Vall d'Aran).