Adif invertirà 25,7 milions d'euros per ampliar la capacitat a la línia de tren entre Figueres i Portbou (Alt Empordà). Els treballs, inclosos en el Pla de Rodalies, se centraran a instal·lar un nou sistema a tot el tram, que es coneix amb el nom de Bloqueig Automàtic Banalitzat (BAB). Aquest sistema permet que els trens circulin en via doble, per qualsevol de les vies i sentit, i facilita la interacció entre els combois de passatgers i els de mercaderies. A més, permet que augmentin tant la velocitat com els trànsits de trens. La previsió és que les obres s'enllesteixin al llarg del 2024. En paral·lel, els sistemes de gestió i regulació del trànsit ferroviari s'integraran al Control de Trànsit Centralitat (CTC) de Barcelona.

L'administrador ferroviari acaba de treure a licitació tot el paquet d'actuacions per millorar la seguretat al tram Figueres-Portbou. Surten a concurs per 25.788.837,69 euros (IVA inclòs) i comprenen tant la redacció del projecte com l'execució posterior de les obres. Els treballs, sobretot, pivoten al voltant de la instal·lació del nou sistema conegut com a BAB. «Aquest equipament, de darrera generació, permet la circulació en via doble per qualsevol de les vies i sentit», concreta l'administrador ferroviari. Segons concreta Adif, el nou sistema permet augmentar el trànsit de trens al llarg de la línia. «També s'incrementa la velocitat comercial, disminueix la probabilitat d'incidències i el temps per reparar-les», explica l'administrador.

El contracte també inclou construir noves instal·lacions per als sistemes informàtics que gestionen i regulen el trànsit de combois, o bé per a aquells altres equipaments que detecten els trens. Per exemple, llums led fixes o bé l'anunci de senyals i frenada automàtica digital (un sistema que es coneix com a ASFA). Per últim, les obres també permetran que totes aquestes instal·lacions s'integrin al centre de control de Barcelona. És a dir, que des d'aquí Adif controli el tram entre Figueres i Portbou. Si es compleixen terminis, els treballs s'han d'enllestir al llarg del 2024. Un cop s'adjudiqui el contracte, el termini d'execució estimat és de 25 mesos. D'aquests, sis corresponen a la redacció del projecte i els dinou restants, a les obres.