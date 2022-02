La negociació per definir el nou sistema de cotització dels autònoms segons els seus rendiments nets entra en fase pantanosa. El Ministeri de Seguretat Social va mantenir ahir una nova reunió –la quarta– amb les organitzacions de treballadors per compte propi de la qual no van sortir avenços, segons coincideixen a assenyalar totes les parts implicades.

La definició (o la falta de concreció de la mateixa) sobre el concepte d’«ingressos reals», pedra angular per definir la quota mensual a pagar en el futur sistema, continua sent el principal escull. Per mirar de treure del fang les converses, ATA, UPTA i UATAE coincideixen a exigir canvis i més precisió a l’equip del ministre José Luis Escrivá en la seva oferta de nou sistema de cotitzacions. La Seguretat Social està a expenses de noves dades sol·licitades a l’Agència Tributària per actualitzar la fotografia final de quins ingressos i com cotitzen actualment els treballadors per compte propi i podria presentar un nou document en la cita prevista per a dilluns que ve.

Segons les estimacions traslladades per la Seguretat Social a les organitzacions, el primer any d’aplicació del nou sistema el 52,9% dels autònoms avui donats d’alta pagarien menys quota, un altre 17% pagaria igual i el 30% restant pagaria més. El nou sistema tindrà especial impacte en les dones, un 70% pagaria menys.