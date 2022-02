Lluny de millorar, el problema de la falta d’inversió en infraestructures catalanes s’agreuja. Segons Foment del Treball, en els últims dotze anys l’Administració pública acumula 35.000 milions d’euros en diners adjudicats, però no executats, una xifra que a més és 7.000 milions d’euros més alta que l’última vegada que s’havia fet aquesta anàlisi, just abans de la pandèmia. Llavors, la patronal de la gran empresa ja va posar de manifest que fins al 2018, el dèficit d’inversió en infraestructures a Catalunya pujava fins als 28.000 milions d’euros i que resoldre aquella situació requeria tant una injecció extraordinària de 10.000 milions d’euros per part del Govern i de la Generalitat, com una inversió anual de 5.000 milions d’euros.

Dos anys després, el president de Foment, Josep Sánchez Llibre ha insistit en aquesta recepta. Els càlculs de l’entitat apunten que s’hauria d’estar destinant l’equivalent a un 2,2% del PIB català (d’uns 225.000 milions d’euros amb dades del 2020), mentre que fa anys que les quantitats emparaulades ni tan sols superen l’1%. Sense anar més lluny, el 2020 la licitació es va quedar en el 0,7% del PIB.