L’índex de preus al consum (IPC) va baixar un 0,5% al gener en relació amb el mes anterior i va retallar la seva taxa interanual fins al 6%, cinc dècimes per sota de la taxa del desembre (6,5%), a causa de l’abaratiment de la llum. Amb la dada de gener, l’IPC interanual encadena la tretzena taxa positiva consecutiva, segons les dades avançades publicades ahir per l’Institut Nacional d’Estadística (INE), que es van difondre per primera vegada en la nova base 2021.

Segons Estadística, en el comportament interanual de l’IPC del gener va destacar la baixada dels preus de l’electricitat, davant la pujada que van registrar el gener del 2021. L’INE va incoporar en l’avançament de dades de l’IPC una estimació de la inflació subjacent (sense aliments no elaborats ni productes energètics), que va augmentar al gener tres dècimes, fins al 2,4%, cosa que fa que situï més de tres punts per sota de la taxa de l’IPC general. Descens mensual En taxa mensual, l’IPC va acabar amb cinc mesos d’ascensos en registrar al gener una disminució del 0,5% respecte el desembre del 2021, la seva baixada més alta des del mes de juliol passat. El primer mes del 2022, l’índex de preus de consum harmonitzat (IPCA) va situar la seva taxa interanual en el 6,1%, cinc dècimes menys que al desembre. Per la seva part, l’indicador avançat de l’IPCA va retrocedir un 0,9% en taxa mensual. L’INE publicarà les dades definitives de l’IPC de gener a mitjans de febrer. Estadística va destacar que amb la implantació de la nova base s’incorporen novetats metodològiques que milloren la precisió de l’indicador, així com canvis en la composició de la cistella de la compra i una nova estructura de ponderacions. El canvi de base és un procés que es porta a terme cada cinc anys per renovar l’IPC mitjançant la seva adaptació als canvis en les pautes de consum de les llars i la incorporació de millores metodològiques. Així, l’IPC base 2021 incorpora nous tractaments per al seguiment dels preus del vestit i per al processament de la falta de preu, i actualitza la relació de subclasses, de manera que desapareixen del càlcul de l’IPC 24 subclasses i se n’incorporen dues de noves. Els canvis més destacables són la incorporació de les mascaretes higièniques i la subscripció a la premsa online. L’IPC base 2021 inclou una nova estructura de ponderacions que representa de forma més precisa les pautes de consum de les llars, segons l’INE. Estadística va ajornar la incorporació del mercat liberalitzat de l’electricitat en el càlcul de l’IPC fins a obtenir la informació que han de subministrar les companyies elèctriques amb un suficient nivell de detall i amb els criteris tècnics necessaris.