El comerç minorista va registrar el 2021 un augment mitjà de les vendes del 3,2%, l’augment més alt des de l’exercici 2016, quan van repuntar un 3,9%, segons va informar aquest dilluns l’Institut Nacional d’Estadística (INE).

Després del 2020, any negre per al sector per la crisi de la covid, amb una caiguda de vendes del 6,8%, el comerç minorista va retornar el 2021 a taxes positives anuals, cosa que fa notar la progressiva recuperació de l’activitat econòmica.

Eliminant els efectes estacionals i de calendari, la facturació del comerç minorista va augmentar un 3,8% el 2021.

L’últim mes del 2021, les vendes del comerç al detall van registrar un descens interanual del 3,3%, davant l’avenç del 6,2% del mes de novembre. La de desembre és la caiguda interanual més alta d’aquest indicador des del mes de febrer passat.