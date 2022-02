Catalunya va tancar el 2021 amb un dels majors creixement del PIB a l'Estat, segons les estimacions publicades ahir per l’Airef. D'acord amb els càlculs de l'autoritat fiscal, l'economia catalana va experimentar una millora interanual del 6,5% durant el quart trimestre, la tercera més alta de l'Estat. Per davant només hi apareixen les Illes Balears (+11,8%) i les Canàries (+8,8%), mentre que la mitjana espanyola es va situar en el 5,2%. Pel que fa a la taxa intertrimestral, l'economia catalana va registrar un creixement del 2,4% respecte al tercer trimestre, quatre dècimes per sobre la mitjana estatal (2%). De nou, Catalunya se situa per darrere les Balears i les Canàries.