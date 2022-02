La promotora SALAS celebra aquest 2022 els seus primers 30 anys de vida i, per a commemorar-ho, ha llançat una campanya que té com a objectiu difondre la història de l'empresa i apropar al públic general la tasca de les persones que durant aquestes tres dècades han treballat i continuen treballant per fer possible l'accés a l'habitatge. I és que, tal com destaca Pere Esteve Sala, el seu fundador i president, va ser precisament aquest l'objectiu que el va portar a fundar la companyia el 1992. «SALAS es va crear com una gestora perquè vaig veure les dificultats que tenien els ciutadans, i especialment els joves, per a poder accedir a un habitatge», assenyala Esteve, arquitecte tècnic de professió i protagonista del primer vídeo que l'empresa ha difós a través dels seus canals.

De la promoció social a l'expansió empresarial

En aquesta peça, Esteve repassa la trajectòria de la companyia que, des de la seva seu a Sabadell (Barcelona), va començar com «una entitat gestora de promocions, que impulsava comunitats de propietaris perquè poguessin accedir a un habitatge». D'aquesta idea van néixer les primeres cooperatives i fundacions, figures que SALAS ha impulsat per a promoure habitatge social i que, actualment, continuen suposant més del 50% del total dels habitatges que gestiona. Però un dels secrets de SALAS per continuar creixent sense perdre el seu objectiu, és saber llegir molt bé les necessitats del mercat i, tot i que han continuat promovent habitatge social, també ha sabut diversificar-se.

Això no només ha suposat el llançament al mercat d'altres tipologies d'habitatges, sinó també una expansió geogràfica des de Sabadell a la resta de Catalunya i també a Balears (on porten una dècada i més de mil miler d'habitatges) i recentment a Madrid, on van obrir la seva primera oficina a l'estiu del 2021. En tot això, tal com assenyala Esteve, el paper del director general de SALAS, Manel Rodríguez, ha sigut fonamental. «Quan va arribar la meva etapa dels 65 anys i amb promocions en marxa, vaig prendre la decisió de buscar la continuïtat, i això implicava trobar a la persona que assumís la direcció de la companyia. Al tercer intent vaig trobar el Manel, que amb la seva edat i empenta ha aportat un creixement sostingut», recorda. Tan bé va funcionar aquesta sinergia que actualment l'empresa és propietat d'Esteve i Rodríguez a parts iguals.

Sobreviure a la crisi apostant per les persones

L'altre secret de SALAS ha sigut «apostar pel coneixement», assegura el seu president. I és que recorda els moments més difícils de la companyia, quan el 2008, i molt centrada en el model d'habitatge social, alguns dels membres de les comunitats de propietaris no van poder fer front als compromisos amb SALAS. Tot i això, van decidir continuar endavant pels socis que sí que podien seguir i pels mateixos treballadors. «Vam fer un esforç molt gran, ens va costar molts diners i vam haver de negociar amb les entitats. Vam haver de replegar-nos perquè no se'ns tirés a sobre la crisi, això si, però també ens va servir per impulsar cooperatives socials després de la crisi», recorda.

«Tancar era una opció que no contemplava, per respecte als treballadors que van fer créixer SALAS» assenyala Esteve, qui reconeix que «el més important va ser mantenir l'estructura del coneixement. Som una empresa de processos, que són sistemes d'actuació que hem de conèixer pel que són fonamentals les persones que, des de diferents departaments, coneixen aquests processos». Molts, recorda, li deien que tanqués i comencés de zero, «però de què em serveix si no tinc coneixement? Avui moltes d'aquestes persones segueixen a SALAS».

Haver apostat per aquesta via en els moments més difícils fa que actualment, amb més de 160 treballadors, SALAS pugui presumir de ser una empresa transversal, on es controla tot el procés de manera interna, des de la cerca del sòl fins a l'entrega final, passant pel disseny del projecte, la comercialització i, des de fa dos anys, també part de la construcció, al crear SALAS Construhabit, constructora que executa alguna de les seves obres. Una fórmula magistral, però sense trucs, que ha permès que SALAS, que segueix fidel als seus orígens mantenint la propietat familiar i la seva seu a Sabadell, arribi a les seves tres dècades d'història sent un referent tant de l'habitatge social com lliure. Una història que desgranaran durant els pròxims mesos a través dels seus canals i que conviden a descobrir i compartir.