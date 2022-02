L’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses ha adjudicat la subhasta pública d’una parcel·la del polígon de la colònia Llaudet per 669.679 euros a l’empresa alimentària garrotxina Noel. L’adquisició està pendent de la seva formalització definitiva i suposarà en cas de concretar-se la segona implantació de Noel al municipi després que el 2017 ja adquirís tres naus que Embotits Monts havia tingut al polígon de la Coromina del Bac per elaborar-hi noves línies de negoci com el sushi a través de l’empresa Sensei Sushi del Grup Noel.

L’aprovació afecta el 63% indivís de la parcel·la número 8 de Llaudet, de 12.000 metres quadrats, de la qual l’Ajuntament n’és propietari, i ha instat a l’administrador a comparèixer a formalitzar notarialment la compra.

L’alcalde Ramon Roqué (MES) va congratular-se en l’últim ple d’aquesta actuació que afecta un espai on s’ha incidit en els últims cinc anys, i on el municipi disposa de 40.000 metres quadrats que en la part vella de l’antiga tèxtil és on més dificultats hi ha per comercialitzar. Roqué va subratllar que Noel és «una empresa del territori on ja treballa gent de la comarca» i que ara assenta les bases per establir-se encara més al Ripollès. ERC, a l’oposició, va votar a favor de l’operació perquè entén que és una actuació positiva pel municipi, tot i que el seu portaveu Sergi Albrich recomana prudència.

Segons les últimes dades fetes públiques pel grup, corresponents al 2020, la facturació de Noel va ser de 365 milions d’euros després de créixer un 21% anual. L’empresa també va registrar aquell exercici un augment en termes de volum de producció, arribant fins a les 81.260 tones, un 15% més que en l’any anterior. Les dades corresponen principalment a les divisions de xarcuteria i carn fresca, les principals fonts de negoci del grup.

L’any 2021, Noel va posar en marxa la nova planta a Olot dedicada a l’especejament, envasament i congelació de carn i derivats del porcí amb una inversió de 35 milions. L’espai, de 16.345 metres quadrats, va començar a operar l’octubre estava previst una progressiva posada en marxa de la instal·lació fins a principis del 2022, quan havia d’arribar a ple rendiment. El projecte va suposar la creació de 200 nous llocs de treball i té com amb l’objectiu d’impulsar la divisió de productes frescos de la companyia.

Així mateix, l’any passat, el grup gironí va anunciar un acord amb la companyia Jamaica Producers Group per impulsar la divisió de sucs i begudes 100% vegetals. L’acord es materialitzava en la filial CoBeverage Lab, fundada el 2016 per Noel a Barcelona i on el grup jamaicà va passar a ser-ne principal accionista a través de la seva participada holandesa Hoogesteger. Des de l’any passat, les dues companyies sumen sinergies i comparteixen I+D i tecnologia amb l’objectiu de «consolidar CoBeverage Lab com a referent en la producció de sucs frescos al sud d’Europa».