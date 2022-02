L'atur torna a pujar a les comarques gironines i el gener es tanca amb 335 desocupats més. A la demarcació ara hi ha 36.098 persones que busquen feina. En part això es deu a la fi de la campanya de Nadal, però també a les restriccions per frenar l'esclat de contagis amb l'entrada de la variant òmicron. En paral·lel, el mercat de treball gironí també nota els efectes d'aquesta sisena onada, perquè durant el gener ha perdut 4.636 afiliats. Les dades del Ministeri de Treball, però, també recullen una dada positiva. Perquè d'un any a l'altre, l'atur ha registrat un descens rècord a la demarcació. En comparació amb el gener del 2021, la xifra de desocupats ha baixat gairebé un 30%. Ara n'hi ha 14.793 menys.

Després de registrar descensos tímids durant el novembre i el desembre -però al capdavall, descensos- l'atur torna a pujar a les comarques gironines. Aquest gener es tanca amb 335 desocupats més a la demarcació, cosa que traslladat en percentatges suposa un augment mensual del 0,94%. Ara, al territori hi ha 36.098 persones apuntades a les llistes.

L'increment de l'atur registrat a Girona va en consonància amb la resta del país. Perquè arreu de Catalunya, el gener es tanca amb més desocupats. En concret, el país suma 2.644 aturats durant el primer mes del 2022 (cosa que, traslladat en percentatges, suposa un 0,72% més en comparació amb el desembre).

Si es passa la lupa per sectors, però, la situació entre uns i altres és desigual. I de fet, l'estadística evidencia com els serveis gironins (aquí hi ha comerç i hostaleria) són els que més han patit la fi de la campanya de Nadal -les rebaixes, de moment, no ajuden- i l'impacte de les restriccions arran de la sisena onada del coronavirus.

A les comarques gironines, de fet, el terciari és l'únic que ha sumat aturats durant el gener. En concret, 385 (cosa que situa la seva xifra global de desocupats en 26.081). Per contra, però, la resta de sectors han reduït desocupació. Tot i que ho han fet en nombres tan baixos que no han permès contrarestar la caiguda que s'ha registrat al sector serveis. A l'agricultura, ara hi ha 51 aturats menys que al desembre; a la construcció, sis, i a la indústria, quatre.

De retruc, la sisena onada del coronavirus també ha llastat la creació de llocs de treball. Durant el mes de gener, l'afiliació a la Seguretat Social ha caigut un 1,42% (i ara a les comarques gironines hi ha 4.636 afiliats menys que al desembre).

Descens interanual rècord

Tot i la pujada de l'atur que s'ha registrat al gener, les dades que ha publicat el Ministeri de Treball també tenen una altra cara. Aquesta, positiva. Perquè d'un any per l'altre, la xifra de desocupats ha registrat un descens rècord a la demarcació.

En concret, en comparació amb el gener del 2021 -amb restriccions més fortes i toc de queda- ara hi ha fins a un 29,07% d'aturats menys a les comarques gironines. Percentualment, el de Girona és el descens més elevat que s'ha registrat a Catalunya al gener. I traslladat en nombres absoluts, suposa que a la demarcació ara hi ha 14.793 desocupats menys que fa un any.

I això també es dona amb les dades d'afiliació. Perquè si bé aquest gener han anat a la baixa, en comparació amb el mateix mes del 2021 a la demarcació ara hi ha 15.292 afiliats més, cosa que situa el global en 322.570 (i suposa un augment interanual d'un 4,96%).

D'altra banda, les dades del Ministeri també permeten analitzar l'evolució dels contractes. A les comarques gironines, durant el mes de gener se n'han signat 21.043. Són un 3,89% més en comparació amb el desembre (en concret, 787).

De tots aquests contractes, un de cada quatre han estat indefinits. En concret, al gener se n'han signat 5.028. Suposen un increment del 46,63% en comparació amb els que es fer al desembre (1.599 més) i arriben a doblar els contractes indefinits que es van rubricar a Girona ara fa un any (2.653 més).

Per últim, l'estadística també dedica un apartat als expedients de regulació temporal d'ocupació (ERTO). A les comarques gironines, a finals de gener n'hi ha 591 d'actius que afecten 1.899 treballadors (dels quals 1.098 tenen suspesa el 100% de la jornada). D'aquests ERTO, 549 estan directament relacionats amb els efectes de la covid-19 (i afecten 1.765 treballadors).